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外流文件是真的 美軍證實：中造艦能力是美232倍

編譯梁采蘩／綜合16日電
國產航母福建艦下水現場。（取材自知乎）
國產航母福建艦下水現場。（取材自知乎）

軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）報導，美國海軍內部一份評估簡報今年7月開始在網路上流傳，其中一張內容指中國的造艦能力是美國的200多倍。美國海軍回應媒體詢問，證實該份文件為真。

商業內幕報導，該投影片標題「解放軍海軍與美國海軍的兵力部署」，右上角標有「非機密」字樣。根據投影片的資料，中國造船廠的產能超過2320萬噸，美國則不到10萬噸，前者是後者的232倍之多。

投影片下方兩行粗體字分別寫著：「解放軍海軍水面艦生產商是軍用/商用混合型」，「中國在造船方面遙遙領先世界。」另一張投影片比對兩國海軍的「戰力構成」，包括「作戰艦艇、潛艦、水雷艦、主要兩棲艦艇和大型戰鬥支援輔助艦」。

福斯新聞14日報導，美國海軍發言人已證實這份投影簡報為真。發言人說，投影片「提供中國造船能力的背景和趨勢」，但也指海軍無意將其解讀為對中國商業造船業的全面「深入研究」。發言人說，「這張投影片是海軍情報局根據多個公開資料來源製作的，是戰略競爭總體簡報的一部分」。

中國持續增強海軍實力。美國海軍研究所2021年一份報告指出，中國擁有世上規模最大的海軍，艦隊超過355艘艦船。五角大廈2022年中國軍力報告報告進一步預測，到2025年，中國海軍艦隊將增至400艘，2030年增至440 艘。相較之下，根據戰略與國際研究中心2021年的報告，美國海軍艦隊只有296艘。

儘管如此，美國海軍仍被公認為是世上最強大的海軍。川普政府後期的國防部長艾斯培（Mark Esper）2020年表示，即使美國停止造軍艦，中國也需要數年時間才能趕上美國海軍的實力。

當時艾斯培在智庫蘭德（RAND）的一場活動上表示，這是因為美國海軍擁有豐富的經驗和技術能力。他說：「船艦數量很重要，但並不代表一切。」

軍事新聞網站「戰區」報導，美國海軍內部一份評估簡報今年7月開始在網路上流傳，其中...
軍事新聞網站「戰區」報導，美國海軍內部一份評估簡報今年7月開始在網路上流傳，其中一張內容指中國的造艦能力是美國的232倍。美國海軍回應媒體詢問，已證實該份文件為真。（取材自The War Zone／USN）
美國海軍研究所2021年一份報告指出，中國擁有世上規模最大的海軍，艦隊超過355...
美國海軍研究所2021年一份報告指出，中國擁有世上規模最大的海軍，艦隊超過355艘艦船。投影片比對美中海軍的「戰力構成」，包括「作戰艦艇、潛艦、水雷艦、主要兩棲艦艇和大型戰鬥支援輔助艦」。（取材自The War Zone／USN）

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