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澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

中國新聞組／北京16日電
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）近日發布尖端技術研究的國家競爭力排名報告指出，在極超音速和水下無人機等23個領域中，中國在19個領域排在首位，約占8成，這反映了中國推進國家主導投資、遠超歐美的局面。不過這份報告被中國媒體批評是「反華智庫」ASPI在惡意炒作中國的「風險很高」，欲藉此促西方國家加大對其研究投資。

觀察者網報導，ASPI在今年3月曾發布一份報告，稱在全球44項最關鍵和最新興技術中，中國有多達37項世界第一，當時的目的就在「炒作渲染」。半年時間過去，如今ASPI又發布了一份類似的報告。

據「日經亞洲」15日報導，ASPI的這份報告稱，分析23項關鍵領域的先進技術後發現，中國在其中19項技術上處於全球領先地位，涵蓋高超音速和水下無人艇等80%的關鍵領域。並宣稱中國通過推進「舉國投資（國家主導投資）」，使之在這些技術領域遙遙領先於美國、歐洲。

日媒報導援引該份報告稱，這一排名結果，是根據2018年至2022年期間發表的220萬篇論文中「被引用次數排名前10％」的學術論文而得出。

報告逐一領域分析稱，中國在高超音速探測、跟蹤以及刻畫塑造方面，高影響力研究產出佔據73.3%，遠遠領先美國、英國和德國，並指中國正在開發速度更快、軌跡更不可預測的高超音速導彈，以穿透敵人的導彈防禦網路。考慮到中國遙遙領先於競爭對手，以及從事高影響力研究的機構都集中在中國，中國在這項技術上占據主導地位「風險很高」。

另在自主水下航行器（AUV）領域，中國占重要研究的56.9%，排名第二的美國僅占9.5%。中國在先進的水下無線通信和聲納方面也處於領先。在6個人工智能相關領域中，中國在無人機等4個領域處於領先；在量子計算機也難以破解的「後量子密碼」技術等方面，中國遙遙領先。ASPI執行董事賈斯汀·巴希稱：「這體現出中國尋求在與國家安全相關的關鍵技術上獲得優勢的戰略意志力。」

報導認為，藉此報告，ASPI渲染「西方民主國家」在全球研究競爭中失利，敦促各國政府加大研究投資。ASPI素來被稱為是「披著學術外衣的反華急先鋒」，該研究所一直標榜為「獨立智庫」，實際上長期受金主指使和操控，此前就炮製了大量臭名昭著的涉疆、涉華謊言和虛假信息。

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