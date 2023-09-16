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別再稱「中國綠卡」新版中國永居證「五星卡」來了

中國新聞組／北京16日電
新版永居證正面樣本。(取材自國家移民管理局)
新版永居證正面樣本。(取材自國家移民管理局)

中國國家移民管理局15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身分證(以下簡稱「永居證」)，同時發布新版永居證式樣。此前不少人將中國永居證稱為「中國綠卡」，參與研發的專家表示，如今可以把新版永居證稱為「五星卡」，既體現中國特色，辨識度也較高。

來源:YouTube

中新網報導，永居證是國家移民管理局對符合條件的外國人批准其在境內永久居留後，為其簽發的法定身分證件。該證作為個人身分證件可單獨使用，持證人可在住宿登記、購買車(船、機)票等需要證明個人身份的場合作為合法憑證，無須再出示其外國護照。

新版永居證在保持現版基本式樣的基礎上，新加入了體現國家標識的五星元素，優化美化版式佈局，採用更為先進的防偽技術，改進提升了證件信息存儲和應用管理服務手段。新版永居證升級技術、增強功能，新證啟用後，持證人可通過互聯網平台線上辦理交通出行、生活消費、金融等私人事務，將進一步便利持證人在境內工作、學習、生活。

新版永居證啟用後，現版永居證在有效期內仍可繼續使用，持證人可根據個人需要，適時申請換發新版永居證。

環球時報報導，目前國際上許多國家都會根據本國永居證上的特點、元素去賦予其一個俗稱，例如美國的外國人永久居留證因其為綠色，所以被稱為是「綠卡」，而加拿大的外國人永久居留證因其包含加拿大的楓葉元素而被稱為「楓葉卡」。

此前不少人將中國的永居證稱為「中國綠卡」，參與研發的專家指出，綠卡是美國永居卡的俗稱，中國永居證與其設計元素截然不同，不應套用綠卡的說法。此次中國的永居卡，因新加入的五星元素而被稱為「五星卡」，體現了中國特色，具有很高的辨識度。

紫外光下的新版永居證。(取材自鄭州威馳外資企業服務中心)
紫外光下的新版永居證。(取材自鄭州威馳外資企業服務中心)

綠卡 移民 加拿大

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