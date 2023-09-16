中檢測日船壓艙水查放射性物質 未發現超標

中國有關部門正對來自日本的貨船的壓艙水進行海水採樣，以檢測其中含有的放射性物質。圖為天津港北疆港區貨櫃碼頭。（中新社）

日本 8月24日啟動福島核處理水排海，引發北京強烈不滿。據報導，中國海事部門在多個主要港口對來自日本的貨船壓艙水進行海水採樣等調查，目的可能是檢測 放射性物質。

日本共同社發自北京的報導中引述多名經貿消息人士作了上述披露。

據海運行業相關人士透露，在天津港，當地海事局從來自日本的貨船抽取在日本領海內裝載的壓艙水，實施放射性物質檢測，還發通告稱，若放射性物質超標將禁止排放壓艙水；但放射性物質超標的情況至今似乎從未發生。

據報導，中方未公開宣布檢測壓艙水，也未發出書面通知等，但天津及山東省等多個貿易港都採取了上述做法。

共同社指出，這種做法可能始於核處理水排海啟動前、中方對日本水產品全面進行放射性物質檢測的7月上旬以後。此事對貿易手續和貨物運輸未造成大的影響，日本政府正在收集相關訊息。

船艦為維持空載運時的重心穩定、不至於輕易翻覆，會向船艙內注水，以增加船艦重量，貨船裝載貨物時便將壓艙水排到船外。

中國對認定核處理水排海計畫「符合國際安全標準」的國際原子能總署（IAEA）抱有強烈不信任感，未加入分析和評估福島近海海水採樣監測結果的IAEA國際機制，打算自行檢測。

據報天津海事局發布通告，表示若放射性物質超標，將禁止排放壓艙水，但此情況尚未發生。

俄羅斯 也有類似措施。俄羅斯（下議院）國家杜馬（State Duma）本月初高票通過議案，針對日本船隻成立緊急處理部門，要求所有從日本至俄羅斯的船隻進入俄羅斯海域前，須在公海停船受檢，檢查項目包括壓艙水更換、生活用水抽樣檢測以及全船核輻射檢測並消毒等，所有檢測都合格後才可進入俄羅斯海域。