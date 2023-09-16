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「停止武裝台灣」中報復美對台軍售 制裁2軍企

中國新聞組／北京16日電
洛克希德馬丁公司。 （路透）
洛克希德馬丁公司。 （路透）

針對美政府近期向台灣提供先進武器，中國大陸的外交部發言人毛寧昨宣布，對兩家美國軍工企業實施制裁，她並稱美若繼續武裝台灣，必將遭到中方堅決有力回擊。另美太平洋空軍司令近日抱怨，中方軍機曾對在「距中國大陸很近的地方」飛行的美軍機「一天攔截十次」，是「不安全又不專業」，引發大陸網民回嗆「在別人家門口挑釁還理直氣壯，來一次打一次」。

毛寧昨宣布制裁的兩家美國軍工企業，分別是洛克希德·馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司、及諾斯羅普·格魯曼公司。毛寧表示，美國洛克希德．馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商直接參與8月24日美售台武器，諾斯羅普．格魯曼公司多次參與美售台武器。根據「中華人民共和國反外國制裁法」，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。

毛寧並抨擊美國政府不顧中方反對，執意向台灣提供武器，嚴重損害中國大陸主權和安全利益。大陸捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。」

國防部新聞發言人譚克非14日就近期涉軍問題指出，台美勾連完全是在「害台」、「毀台」；敦促美方停止任何形式的美台軍事聯繫，停止推高台海緊張局勢。大陸人民解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國不只對台軍援，其軍機也從未停止接近大陸及台海空域。觀察者網報導，美「空天力量」雜誌11日刊文稱，美太平洋空軍司令威爾斯巴赫日前在一場研討會上，承認美軍機確實經常在「距離中國很近的地方」飛行，且被大陸軍機「一天攔截十次」也並不少見。

他並指責大陸飛行員這是冒著「災難」風險，一再「不安全」地攔截「在太平洋執行任務」的美飛機，且從未對此「魯莽操作」而「感到羞恥」。威爾斯巴赫還聲稱「要求中方做的就是安全、專業地執行任務」。

他還稱，殲20的「大部分技術都是從美國偷來的」，堅信美國飛機與盟國夥伴的飛機能力相結合，就可以「對抗殲20的任何潛在威脅」。

對於威爾斯巴赫的言論，大陸網民紛紛留言怒嗆「囂張！在別人家門口挑釁還理直氣壯。來一次打一次！」「你自己把臉伸過太平洋，我不打怎麼好意思。」「惡人先告狀真陰險」。

反制美國軍援台灣，中國外交部發言人毛寧15日宣布對兩家美國軍工企業實施制裁。（美...
反制美國軍援台灣，中國外交部發言人毛寧15日宣布對兩家美國軍工企業實施制裁。（美聯社）

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