中宣布韓正出席聯大總辯論 王毅缺席添拜習會變數

中國國家副主席韓正其職位並未有太多實權。（新華社）

中國外交部15日宣布，由國家副主席韓正於18日至23日出席第78屆聯合國 大會一般性辯論，以及相關高級別活動。在此之前，美媒曾報導美方希望國務卿布林肯能在聯大期間，與中國外長王毅 會面，為年底的「拜習會 」鋪路，使得王毅的缺席受到關注。

中國外交部發言人毛寧15日在例行記者會表示，韓正將出席聯合國可持續發展目標峰會、氣候雄心峰會及中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議等活動，並同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤。

毛寧說，第78屆聯大一般性辯論將為國際社會凝聚政治共識、增進團結協作、攜手應對挑戰提供重要的契機。

她接著表示，當前世界進入新的動盪變革期，不確定、不穩定、難預料因素增多，各種全球性挑戰層出不窮。與會期間，韓正將全面闡述中方對當前國際形勢、全球治理及重大國際地區問題的看法和主張，推動國際社會堅持真正的多邊主義，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體。

雖此舉看似中方派出更高級別官員出席，但並非執掌外交事務的中共中央政治局委員、中央外辦主任、外長王毅，引發關注。

美國原先期望布林肯在聯大期間，與王毅會面，為中國國家主席習近平預計出席11月，在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，舉辦「拜習會」鋪路，但隨著本次由韓正與會，以及日前習近平也缺席在印度舉行的G20峰會，改由中國國務院總理李強出席，使得年底「拜習會」出現是否會生變的討論。