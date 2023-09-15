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歐盟查電動車補貼 中反制？對歐盟澱粉續徵反補貼稅

中國新聞組／北京15日電
歐盟宣布將對中國電動車發起反補貼調查。圖為在江西贛州國際陸港，新能源汽車等待裝車發運。（新華社）
歐盟宣布將對中國電動車發起反補貼調查。圖為在江西贛州國際陸港，新能源汽車等待裝車發運。（新華社）

針對歐盟宣布將對中國電動車發起反補貼調查，中國商務部昨批評為赤裸的保護主義行為，並敦促歐盟與中方對話磋商，還稱將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中企權益。中國昨晚並宣布，自16日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉，繼續徵收反補貼稅。

歐盟執委會主席范德賴恩宣布對中國電動車展開反補貼調查，開啟全球電動車補貼大戰第一槍，但歐洲業界擔心引發報復與貿易戰。

彭博報導，調查可能費時長達9個月，可能促使歐盟對來自中國的電動車課徵新關稅，包括特斯拉上海廠的電動車，稅率可能接近27.5%。

不過，中國汽車製造商是否以廉價電動車傾銷到歐洲，仍是個問題。汽車業分析師施密特說，儘管中國投入巨資扶植電動車，但中國業者更著眼於高階市場，而非削價競爭，且考量關稅和運輸成本，中國電動車的歐洲售價還高於中國。

觀察者網引述彭博評論文章稱，歐洲對中國電動汽車的攻擊是在「玩火自焚」（play with fire），傷害了歐洲消費者，也影響了中企在歐洲的投資意願。法國自認為有本錢強硬，但中方若反擊，手中籌碼也不會少。歐洲與其揮起調查大棒後擔心招致中國反擊，還不如專注自身，好好提高電動汽車競爭力。 

文章稱，長期來看中國電動汽車潛力巨大，但目前在歐洲的銷量仍然相當溫和，這種情況下歐盟就對中國出手，可能招致反擊。

中國商務部昨稱，歐盟調查措施是以公平競爭為名，行保護自身產業之實，是赤裸的保護主義行為。中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，開展對話磋商。

商務部昨並公告，16日起，對歐盟進口的馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅，實施期限5年。由於公告時間在歐盟宣布反補貼調查次日，引發市場反制動作的聯想。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，中國製造業要做好在上游礦產資源以及技術領域打硬仗的準備。同時，不建議中國採取反制措施。他表示，中國製造業需要時間來提升在技術和標準領域的競爭力，而非總是依賴低成本優勢。

環球時報社評則直指，「封閉溫室提升不了歐洲電動汽車競爭力」，建議歐盟能從光伏的事例中讀取正確的信息，多聽聽企業界的聲音，少一些政治化解讀，這才是發展的正道。

歐盟 電動車 商務部

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