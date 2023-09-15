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保5關鍵時刻救經濟 人行降準1碼釋5000億

中國新聞組／北京15日電
人行今年二度降準釋放資金，緩解短期資金需求。（路透）
人行今年二度降準釋放資金，緩解短期資金需求。（路透）

為提振疲軟經濟，中國人民銀行昨晚宣布，15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，下調後的金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%，估計將向銀行體系釋放逾5000億元（人民幣，下同）資金，緩解短期資金需求。專家分析，今年兩次降息、兩次降準政策將促進金融市場「兩升一降一平穩」；人行降準時間比預期早，也意味年內會維持大膽的貨幣寬鬆政策。

這是中國人民銀行（央行）今年以來第二次調降金融機構存款準備金率，上次調降是在3月27日。這次宣布時機，正是國家統計局將公布8月分工業增加值、消費、投資和失業率等經濟數據的前夕。

人行昨指出，中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善，為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，因此作出調降金融機構存款準備金率決定。人行並稱，實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好。

中信證券首席經濟學家明明表示，預估此次降準釋放流動性人民幣5到6千億元，市場流動性將有所放鬆，貨幣市場利率和中長期債券利率也將隨之下降。

媒體引述分析指出，本次降準後，銀行體系流動性總量仍保持基本穩定，沒有大水漫灌。業內專家預估，今年兩次降息、兩次降準的政策效果還將持續釋放。

美國之音報導指出，人行再次下調金融機構存款準備金率，為陷入困境提供更多的流動性。路透引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國經濟面臨需求低迷，「降準可以更好引導金融機構加大對實體經濟的支持力度，提振市場主體信心」。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，鑑於今年5%的GDP增長目標面臨風險，中國政府迫切需要提振經濟發展。

中國新聞網報導，多位專家分析，此次降準處於經濟回升強性仍有待增強的「關鍵時刻」，降準將繼續接力體現政策支持效應，預計將促進經濟發展、金融市場的「兩升一降一平穩」。「兩升」是物價水平有望溫和回升，還有助於提升銀行信貸投放能力；「一降」是能讓實體經濟融資成本下行空間進一步打開；也在於貨幣市場利率或延續平穩勢頭。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，人行降準時間早於市場預期，表明人行年內會繼續大膽的貨幣寬鬆政策，除增加第四季進一步降準和下調MLF利率的可能，更提高下周三減息機率。

路透引述消息人士指出，人行本周已要求部分大銀行對結匯中部分購匯部位暫緩在銀行間市場平倉，以緩和人民幣貶值壓力。因應10月黃金周臨近，海外旅行提升美元需求，增添人民幣貶值壓力，中國當局為此提前布局。

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