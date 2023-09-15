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廣西東盟博覽會 李強出席會各國領袖

記者陳政錄／綜合報導
第二十屆東盟博覽會舉辦場地，廣西南寧國際會展中心正在布置中。(中新社)
第二十屆東盟博覽會舉辦場地，廣西南寧國際會展中心正在布置中。(中新社)

中國重要主場外交活動之一的中國-東盟（東協）博覽會即將在廣西南寧舉行，中國外交部14日下午宣布，國務院總理李強將出席，且柬埔寨、寮國、馬來西亞、越南印尼、泰國等外國領導人也將出席開幕式。值得注意的是，在柬埔寨首相洪馬內因此訪華之際，國防部也同步宣布，中柬將舉行「和平天使-2023」衛勤聯合演習。

據外交部宣布，國務院總理李強將於9月17日，出席在廣西南寧舉行的第20屆中國—東協博覽會和中國—東協商務與投資峰會開幕式並致辭。

外交部指出，柬埔寨首相洪馬內、寮國總理宋賽、馬來西亞總理安華、越南總理范明正、印尼副總統馬魯夫、泰國副總理兼商業部長普坦等外國領導人和高級官員及東協秘書長高金洪將出席本屆東博會開幕式。

在記者會上，發言人毛寧指出，今年是中國國家主席習近平提出建設更為緊密的中國-東協命運共同體和共建「一帶一路」倡議十周年，也是中國加入「東南亞友好合作條約」20周年。當前中國東協經貿合作穩步升級。

毛寧說，中國連續14年保持東協最大貿易夥伴地位，雙方連續三年互為最大貿易國。去年中國東協貿易額超過9700億美元，年增長11.2%。截至今年7月，中國和東協國家累計雙向投資超過3800億美元。

另，國防部新聞發言人譚克非14日下午，也就近期涉軍問題發布訊息指，根據年度計劃及雙方共識，中柬「和平天使-2023」衛勤聯合演習將於9月中下旬在柬埔寨舉行。

譚克非說，此次聯演有利於提升兩軍衛勤領域協同行動和應急處置能力，進一步深化中柬兩軍務實交流合作。

在此之前，洪馬內曾於本月初在印尼舉行的第26次中國—東協領導人會議碰面。他當時透露，將訪問中國北京、南寧，分別出席「一帶一路」國際合作高峰論壇和第20屆中國—東協博覽會。

印尼 國務院 越南

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