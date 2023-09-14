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禁用iPhone？北京稱從未出台禁令 只說蘋果有安全風險

中國新聞組／北京14日電
華為Mate 60 Pro+官宣預售，搭載麒麟9000S晶片，引發搶購潮。圖為上海旗艦店大排長龍。（記者林宸誼／攝影）
華為Mate 60 Pro+官宣預售，搭載麒麟9000S晶片，引發搶購潮。圖為上海旗艦店大排長龍。（記者林宸誼／攝影）

中國近期傳出政府機關和國營企業擴大禁用iPhone手機，造成蘋果公司的股價上星期下跌。中國外交部發言人毛寧13日回應媒體提問說，中國並未出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。但近期確實注意到，有媒體曝出「蘋果手機有關安全事件」。

據中國外交部官網發布，日本朝日電視記者13日提問：「有媒體報導，部分中國政府機關禁止使用蘋果手機，消息是否屬實？外交部也禁止使用蘋果手機嗎？」

毛寧回應稱，中國堅持推進高水準對外開放，依法保護外商投資權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，對於外資企業，中方始終持開放態度。歡迎外資企業把握中國發展機遇，共用中國經濟發展成果。 

毛寧說，中國沒有推出禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。

她說，中國政府高度重視網路和訊息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待。中方希望在中國經營的所有手機企業都能夠嚴格遵守「中華人民共和國數據安全法」、「中華人民共和國個人信息保護法」等法律法規，加強訊息安全管理，「保護消費者存儲在手機中的數據不被任何個人、任何組織竊取，確保訊息安全」。

毛寧並未說明蘋果手機涉及的安全事件。據媒體報導，蘋果12日針對一些舊款iPhone手機推出了iOS15.7.9版本更新，主要是為了修復一個安全性漏洞，編號為CVE-2023-41064。

美國之音引述華爾街日報報導，有未透露姓名的消息渠道報導說，中國禁止政府工作人員使用蘋果手機。一些政府部門的工作人員稱，他們被告知不要在工作中使用蘋果手機。這則報導導致蘋果公司股價大跌，跌幅為一個月來最高。

在互聯網上流傳的給政府工作人員和國企職工的通知要求他們使用國產手機，而互聯網審查人員尚未刪除有關限制使用蘋果手機的帖子。

美國國防部12日公布「2023年網路戰略」的非保密版本摘要，戰略將中國定為五角大廈在網路空間的頭號威脅。美國國防部官員表示，將繼續採取「前置防禦」(defend forward)措施，應對中國在網路空間的挑戰。對此，中國駐美使館駁斥五角大樓的說法毫無根據。

國防部 華人 iPhone

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