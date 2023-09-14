團客赴俄免簽 中268旅行社名單公布

俄烏戰爭下，中國遊客持續赴俄羅斯旅遊。圖為俄空軍校學員在莫斯科紅場參加活動。(新華社)

中國與俄羅斯 的雙邊關係持續升溫，據中國文旅部12日公布訊息，有268家旅行社，可經營公民組團赴俄羅斯免簽旅遊業務。在此之前，俄羅斯副外長魯登科曾表示，俄方不排除未來全面取消中國公民赴俄簽證 的可能性。

據文旅部公告，根據「中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於互免團體旅遊簽證的協定」相關規定，經中俄雙方友好協商，現將經營中國公民組團赴俄羅斯免簽旅遊業務旅行社名單（第一批）予以公佈。

按照公布內容，共有來自北京 30家、吉林20家、黑龍江31家、上海10家、廣東36家、江蘇11家、福建8家、山東10家、四川10家等在內的各省市共268家旅行社，在可經營組團赴俄羅斯免簽旅遊業務的首批名單中

今年2月，中國試點恢復中國公民赴有關國家出境團隊旅遊時，俄羅斯就在首批20個試點國家名單之中，據俄羅斯官方統計，今年第一季，到俄羅斯旅遊的中國遊客居全球前列，1到5月俄羅斯航空公司的俄中客運量年增9倍多。

今年8月，俄羅斯對中國遊客開放電子簽，中俄也重啟了2000年簽署的「中俄政府關於互免團體旅遊簽證的協定」，跟團陸客無需申請簽證便可遊覽俄羅斯。

據環球時報引述俄羅斯衛星通訊社12日報導，俄羅斯副外長魯登科在參加東方經濟論壇期間透露，俄方不排除未來全面取消中國公民赴俄簽證的可能性。他說，「我們不能排除任何可能性，我們需要逐步實現這一目標。」