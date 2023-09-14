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中國產業仍有升級空間 林毅夫：不會像日本泡沫化

記者陳宥菘／綜合報導
林毅夫認為，中國仍處發展階段，有不少產業升級空間。(取材自新華網)
林毅夫認為，中國仍處發展階段，有不少產業升級空間。(取材自新華網)

中國經濟疫後復甦不如預期，外界關注日本泡沫經濟後「失落的30年」是否將在中國上演？北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫對此分析，日本資產負債表收縮的原因在於缺乏產業升級帶動增長，但中國「仍有產業升級空間」，因此他認為「中國經濟不會出現日本化的問題」。

據港媒報導，林毅夫回顧日本1990年代爆發泡沫經濟後，伴隨「廣場協議」簽訂使日圓升值，不少產業外移，加上美國迫使日本向其轉移最先進的半導體產業，且日本政府亦放棄主導產業政策，「此後除了汽車工業，再沒有新增國際領先的產業」。

受限於缺乏領先產業，林毅夫說明，不能透過產業升級提高生產力，居民收入便不能增長，「企業和居民只能專注償還泡沫時期的借債，導致資產負債表收縮」。

與日本情況相比，林毅夫認為，中國「仍處發展階段，有不少產業升級空間」。此外，中國人口多，在產業發展上擁有人才、市場優點，加上中國硬體生產配套完善，帶來的優勢更多。他更指出，這些優勢現已體現在通訊設備、電動車等先進產業。

林毅夫表示，在中國持續提高生產率水平、企業繼續增長的情況下，償還借債便不是問題。

報導指出，經歷逾十年發展，有分析認為中國隨著人口和資本回報率下降，未來經濟增速將會放緩，如國際貨幣基金（IMF）預估，未來五年的GDP增長率將降至4%以下。對此，林毅夫認為，中國經濟發展得益於「後來者優勢」，意即透過引進、消化和吸收外來技術，帶動技術創新提升生產力，因此至2035年前每年仍可以有5%至6%增長。

不過，林毅夫提醒，相關增長潛力也受地緣政治影響技術進口，解決城鄉收入差距、為減少排放淘汰舊有技術等因素影響。

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