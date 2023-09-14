北京巨額補貼電動車「扭曲市場」 歐盟啟動調查 或祭出關稅

歐盟對中國政府補貼電動車啟動調查。（歐新社）

歐盟 委員會正對中國巨額補貼電動車 展開調查，以避免廉價的中國電動車搶市，但此舉可能引發中方報復，反而回過頭來衝擊歐洲車廠。中國媒體澎湃新聞報導，在歐盟宣布反補貼調查後，歐盟中國商會隨即對歐委會決定表示高度關切和反對，敦促歐方客觀看待中國電動汽車產業發展。

彭博資訊報導，歐盟執委會主席范德賴恩13日在歐洲議會說，全球現在充斥著較便宜的中國電動車，「北京當局透過巨額補貼壓低車價，這正在扭曲我們的市場。」「我們不接受來自歐盟市場內部的這種扭曲，自然也不接受來自外部的扭曲。」

歐洲車廠可望獲得當局保護的預期，帶動歐洲Stoxx 600汽車指數13日在盤中勁揚，在雷諾汽車領軍下，一度應聲上漲2.2%，但隨後由紅翻黑，因市場擔憂會引來中方反制。

這是全球第一個試圖擊敗他國綠能技術補貼的具體措施，美國、中國、英國及歐盟這一年多來已爭相提供規模更大的補助。若歐盟官員最後認定，中國電動車廠獲得政府補貼，傷害歐洲汽車產業，可能祭出關稅 。

歐洲和中國的緊張局勢升溫已醞釀數月，中國這個亞洲強權愈來愈敵視歐美的產業政策和地緣政治立場。潔淨能源轉型已成兵家必爭之地，歐洲工業的競爭力可能不敵有政府撐腰、速度更快的中企。

歐盟當局的擔憂不是沒有原因，在今年1-7月，中國電動車在歐洲的掛牌量比去年同期激增逾130%，相較下，歐洲車廠僅成長36%。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）理事長德佛里斯說，范德萊恩的聲明是正面信號，意味著歐盟體認到歐洲汽車業面臨日益嚴重的不公平競爭。他說，中國所擁有的「明顯優勢」，已影響歐洲車廠在國內的市占。

美國之音報導，歐洲對來自中國的汽車徵收10%的關稅，但美國徵收的稅率高達27.5%。中國的製造商利用這一優勢在歐洲市場開拓一個重要且快速增長的立足點。瑞銀最近的一份估計顯示，到2030年中國汽車廠商在全球市場的佔有率將從17%猛增到33%，而歐洲廠商失去的市場份額最多。