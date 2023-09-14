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教宗特使罕見訪京 聚焦推動俄烏和平 「設處」議題引關注

中國新聞組／北京14日電
樞機主教祖皮訪問北京。圖為他6月參加在莫斯科的聖母無瑕主教座堂舉行的一場彌撒。（路透）
樞機主教祖皮訪問北京。圖為他6月參加在莫斯科的聖母無瑕主教座堂舉行的一場彌撒。（路透）

天主教教宗派遣的特使昨日罕見到訪中國，並表示此行是作為推動烏克蘭和平外交行動的一部份。中國外交部發言人毛寧表示，教宗方濟各的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮將與中國政府歐亞事務特別代表李輝會面。教宗特使此行除聚焦烏克蘭問題，受矚目的還有北京與教廷的關係是否出現突破、雙方是否論及「設處」議題。

據梵蒂岡新聞網消息，教宗方濟各的特使、義大利祖皮樞機主教13日至15日在一位教廷國務院官員的陪同下前往北京。官方指出，「這次訪問是教宗推動的使命中的又一個階段，目的是支持人道主義項目和尋找能夠實現公正和平的途徑」。消息指，祖皮已於6月和7月出訪基輔、莫斯科和華盛頓。

兩岸分治後，教廷駐華大使館一直設在台北，教廷特使訪問中國大陸極為罕見，較為知名的是1980年代樞機主教埃切加雷的登陸，但此後極少有公開訪問消息。天主教香港教區主教周守仁今年4月赴北京訪問，也創下近40年來的紀錄。

毛寧昨證實祖皮到訪消息，並透露中國歐亞事務特別代表李輝將與其舉行會見，並重申在烏克蘭問題上，中方始終致力勸和促談，「願意同各方一道，繼續為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用」。

義大利媒體則指祖皮還可能與包括中國總理李強在內的領導人會面。  

2018年北京與教廷就大陸的主教任命達成臨時協議，並兩度續簽，但期間仍不時傳出任命上的爭議。美國之音指出，教廷國務卿帕羅林日前受訪時重申，盼望到中國大陸設立聯絡處。雖然祖皮此行是以和平特使身分訪問中國，會否觸及「設處」議題，仍引起關注。

方濟各9月初訪問蒙古，專機在行經中國領空時循例向習近平發送賀電，他並在一場彌撒時對中國信眾問候並稱盼他們「成為好教徒、好公民」。

中國外長王毅2020年在慕尼黑出席一場安全會議時，曾與梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher）舉行雙邊會晤，這是幾十年中雙邊最高級別的面對面直接溝通。

另據報導，俄羅斯外交部日前宣布，王毅將於18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫會談。毛寧昨回應說，「中俄雙方一直保持著密切的溝通，最新的情況你（指記者）可以保持關注。」

教宗 北京 烏克蘭

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