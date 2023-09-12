購匯逾5千萬美元 須交由人行審批

面對人民幣近期持續貶值，人行11日召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，強調金融管理部門對擾亂市場秩序行為「該出手時就出手」。（路透）

人民幣匯率 貶值壓力下，中國人民銀行祭出新招，路透昨引述多位消息人士透露，人行收緊5千萬美元及以上額度的購匯（購入外匯），並將該部分購匯審批權限集中到人行，以期緩解人民幣匯率下跌壓力。

報導引述一名消息人士稱，要求5千萬美元或更多的購匯要審批，預計還是走流程然後（經過）各種延長，「最近人民幣貶得確實太狠了」。

另一名消息人士則指出，人行周末為此召集了各家銀行開會，會議期間部分銀行因為購匯規模偏大的問題受到了提醒。

最近幾周中國當局透過持續設定強於預期的中間價，加大力度減緩人民幣的下跌步伐。人行本月初還宣布，自9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的6%，下調至4%。

1名中國銀行界人士稱，前幾天匯率再度跌破7.3，看來人行政策還是有儲備，大幅貶值應該能告一段落了。

人行昨召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，並稱「該出手時就出手」，展現維護人民幣匯率穩定決心。

針對人行昨天的喊話，觀察者網昨稱，人行要穩匯率，能打的牌還有很多，常見的有逆周期調節（透過政策措施減緩周期波動）、跨境融資宏觀審慎調節、外匯風險準備金率、外匯存款準備金率等等。

除了間接調節，人行也可透過在香港 發行離岸央票（央行 票據），以減少離岸人民幣供給，從而提高離岸市場利率，增加做空人民幣成本，達到穩定匯率的目的。