英國會研究員涉中國間諜被捕 中使館：自導自演的政治鬧劇

圖為英國國會大廈一隅。（中央社檔案照片）

一名英國國會研究員因涉嫌為中國從事間諜 活動而遭逮捕，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席G20峰會 時，當面向中國國務院 總理李強表達「嚴重關切」，但中國駐英國大使館稱這是無中生有。此案也讓英國政壇主張將中國定義為「威脅」的呼聲再起。

中央社報導，中國駐英國使館發言人10日以答記者問方式表示，所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法完全是無中生有，惡意詆毀，堅決反對並敦促英國有關方面停止反中政治操弄，「停止自導自演的政治鬧劇」。

英國警方9日宣布，他們以間諜罪名逮捕一名20多歲的英國籍男子。據泰晤士報報導，當事人是28歲的保守黨國會研究員凱希（Chris Cash），曾擔任頗具影響力的國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group, CRG）主任、首席研究員。

報導指凱希與安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）關係密切，受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）擔任研究員。

這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天，另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡被捕。

凱希11日透過律師發布聲明表示，他被迫回應媒體指控他是「中國間諜」，而不得不就錯誤報導發表公開評論，這件事本身就是不對的。他強調，考量報導內容，讓各界知曉他「徹底清白」十分重要。

另據法廣網報導，英國議會因這起「間諜案」沸騰。今年3月凱希被捕時，一些大臣得到了通知，但直到本周末才公布這個所謂安全漏洞的細節，引起被蒙在鼓裡的議員們的憤怒。

此外，多名英國國會議員向來直言不諱地譴責中國人權紀錄，也相繼遭到北京當局制裁。凱布被捕，讓這些議員深感不安，他們擔心自己成為中國安全部門鎖定的目標。