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外交部證實 李強與拜登「簡短交流」稱中國對美是機遇非挑戰

中國新聞組／北京12日電
中國總理李強今年代表國家主席習近平前往印度新德里參加G20峰會。（新華社）
中國總理李強今年代表國家主席習近平前往印度新德里參加G20峰會。（新華社）

中國國務院總理李強在二十國集團（G20）峰會期間與美國總統拜登有「高級別會晤」，對於中國官方「祕而不宣」外媒頗多分析、猜測；中國外交部發言人毛寧11日對此公開回應，李強當時向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。轉往越南訪問的拜登則針對美中關係，重申不願與中國脫鉤。

據澎湃新聞報導，毛寧昨天在中國外交部例行記者會上證實，李強出席二十國集團領導人峰會期間，在會場同與會的拜登等多國領導人簡短交流。毛寧說，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。

針對拜登在越南時提及，中國面臨經濟困難導致其侵台可能性降低，又指中國的能力恐怕已不及從前，毛寧回稱，台灣是中國的台灣，是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

至於美國與越南關係升級，毛寧指出，中方注意到越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越南的外交優先方向，也是越對外交往的頭等優先。中方認為，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。

她並稱，中方要求美方處理與亞洲國家關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。

香港文匯報報導，當日還有外媒記者提問，G20新德里峰會宣言缺少對俄羅斯的直接批評，中方對此是否支持？G20宣言中語言的「軟化」會幫助結束俄烏衝突嗎？

毛寧表示，在烏克蘭問題上，中方的立場是一貫的、明確的。二十國集團領導人峰會宣言是各方協商一致達成的，反映各成員國的共識。此次峰會再次確認，二十國集團是國際經濟合作的主要論壇，不是解決地緣政治和安全問題的平台。

毛寧強調，中方始終認為烏克蘭危機的最終解決關鍵在於摒棄冷戰思維，重視和尊重各方的合理安全關切，通過對話談判尋找政治解決方案。中方將繼續致力於勸和促談，同國際社會一道，推動烏克蘭危機政治解決。

據財聯社報導，拜登在越南談到中國時表示，自己很真誠地想處理好與中國的關係，不希望與中國脫鉤，他不會向中國出售製造核武器的材料，但也並不想傷害中國。

拜登也否認此行訪問越南加強雙邊合作目的是圍堵中國。他表示，「如果中國過得好，按國際規則而過得好，對大家都更好」。

拜登 越南 李強

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