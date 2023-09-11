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擺脫西方貨幣 俄外交官：中俄貿易「實際上完成去美元化」

中國新聞組／北京11日電
俄羅斯外交部官員表示，俄方在與中國的貿易中已經「實際上完成去美元化」。(取材自每日經濟新聞)
俄羅斯外交部官員表示，俄方在與中國的貿易中已經「實際上完成去美元化」。(取材自每日經濟新聞)

據今日俄羅斯電視台（RT）網站9日報導，俄羅斯外交部官員表示，俄方在與中國的貿易中已經「實際上完成去美元化」，美元在雙方貿易中的使用份額已降至歷史低點。

環球時報引述報導指出，俄羅斯外交部第一亞洲司司長季諾維耶夫表示，在過去兩年中，美元在俄與中國貿易結算中的份額大幅縮水，「本國貨幣在俄中支付中的份額正在以極快的速度增長，2022年初，這一比例徘徊在25%左右，現在已超過80%。」

據報導，季諾維耶夫說，莫斯科交易所盧布與人民幣的交易量早就超過了盧布與美元的交易量。俄羅斯企業正在迅速擺脫西方貨幣，選擇盧布和人民幣作為更可靠、更安全的支付方式。

這位外交官還表示，儘管國際政治和經濟的不穩定嚴重影響了金融機構及其高效運作的能力，但莫斯科和北京已經開發了重要工具，以「盡可能為所有必要的交易提供便利」。

另據每日經濟新聞報導，  俄羅斯總統普亭日前在金磚國家工商論壇發表視頻致辭時表示，金磚國家之間「去美元化」進程不可逆轉，且正在提速。普亭稱，「我們正在努力制定有效的相互結算以及金融貨幣監管的機制，美元在金磚國家內部進出口業務中的份額正在下降，去年僅為28.7%。」

此外，報導指出，值得注意的是，今年以來多國調整貿易結算方式，「去美元化」進程加劇。

印度外交部4月宣布，印度和馬來西亞已同意用印度盧比進行貿易結算。巴西政府3月也表示，已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算。東盟各國財長和央行行長正式會議3月28日在印尼開幕。會議的首要議題是討論如何減少金融交易對美元、歐元、日元和英鎊的依賴，轉向以當地貨幣結算。

俄羅斯 貨幣 印度

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