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譏諷習班子接連失蹤「無人生還」 美駐日大使成戰狼？

記者謝守真／綜合報導
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃中國國家主席習近平。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃中國國家主席習近平。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）似乎槓上中國。繼上月底訪問福島大啖生魚片，批評中國對福島排放核廢水的反應，易曼紐8日又在個人社群平台發文調侃北京，提到包括中國前外交部長秦剛火箭軍司令等高層去向不明，並揶揄中國青年失業率高等，激烈嗆中行徑被外界封為「美國戰狼」。

易曼紐在社群平台「Ｘ」（前身為推特）寫到，「習近平的團隊就像克莉絲蒂（Agatha Christie，英國已故知名偵探小說家）的小說《無人生還》。先是中國外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員，現在是中國國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。究竟是誰將贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的『內閣』？」隨後，他還在這段文字後方加上「#北京大樓裡的神秘事件」標記。

據彭博指出，易曼紐的言論違背了美國外交官的一貫做法。一般來說，美國外交人員會避免捲入有關其他國家內政等相關消息的揣測。且對於外國官員發表有關中國內政的相關評論，北京通常會嚴厲駁斥。

報導表示，易曼紐文中所提及的秦剛為習近平一手提拔，然而在失蹤一個月後，秦剛於7月份被正式免職，至今官方仍未透露相關原因。而文中所指的另外一位火箭軍司令，應為遭撤換的火箭軍前司令員李玉超，解放軍現任火箭軍司令員則為王厚斌。

但易曼紐提到李尚福「兩周未露面」的說法被指不準確。新華社曾報導，李尚福8月29日時曾在北京公開露面，出席第三屆中非和平安全論壇全體會議發表演說，並與多位非洲國防部門官員會面，但自此後李尚福就未再公開露面。

此外，彭博引述觀察家分析，易曼紐在美國對華政策上沒有正式權力，他的話不至於會產生嚴重的負面影響。

火箭軍 北京 秦剛

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