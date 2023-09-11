李強見拜登 官媒為何全噤聲？法媒：「親信怎能與主子爭鋒」

中國總理李強在印度出席20國集團領導人會議並發言。(新華社)

美國總統拜登 周日出乎預料宣布他與中國總理李強 在新德里舉行了高級別會晤。同日，中國官媒報導了李強在20國集團峰會（G20）期間會見多國元首，唯獨對拜李會隻字未提。外媒分析，中媒對此祕而不宣，原因之一可能是李強與主動上門的拜登「偶遇」，未得到習近平 首肯，且他是被習指派頂替與會，身分尷尬，怎能與主子爭鋒？

法廣網報導，習近平首次不去參加G20峰會，派了李強頂替，讓早就放話稱希望與習近平利用峰會之際切磋的拜登無法如願，當時外界有習近平是基於皇帝心態不願去G20屈就等傳言。而此次李強見拜登，如果不是拜登親口說出，沒人會想到。而中國媒體第一時間報導了李強會見印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼、英國首相蘇納克等信息，唯獨對李拜會隻字未提，也引發揣測。

拜登是在散會後去越南訪問時披露兩人會面的，還表示他認為中國的能力不如過往，並向媒體保證他們之間的交流 「不是對抗性的」，其他未透露更多細節。

據報導，中國方面對李強與拜登會面一事一聲不吭。有分析指出，李強與其前任不同，他是習近平的親信，因此他的權力完全來源於習近平，他做一切都唯習近平馬首是瞻，這一點連李克強行事說話的餘地都沒有。正因為是親信，他不能決定自己的行動。這可能是中國官媒未報導李拜會的原因之一。

那麼，這次與拜登會面究竟是「偶遇式」 ，或者得到習近平的「首肯」？報導認為，看目前情勢，中方對美國充滿敵意，後者可能性似乎不太大。如果是前者，更大可能是拜登主動。事實上，西方領導人在國際場合習慣於這樣做，這也讓中國領導人頭疼。

李強見拜登，官媒不透露，一方面顯出李強身分的尷尬，不由自主，一方面也顯示北京在日益透明的國際外交舞台上、尤其面對自己不熟悉的環境，自己不太喜歡的國家領袖時進退失據。不僅李強如此，習近平也如此。

報導並指出，中國一號人物都放棄了G20，中國媒體是否露李強見拜登似乎意思不大，加上有人認為拜登見李強一則不對等，二則李強是習近平親信，畏首畏尾，豈敢背著主子談出什麼新意？

另有分析人士指出，而且，中國官媒新華社昨天報導了「習近平視察78集團軍時強調，全面提高部隊備戰打仗能力」，此時若再發出李強見到拜登的信息，親信怎能與主子爭鋒？