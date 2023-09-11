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李強見拜登 官媒為何全噤聲？法媒：「親信怎能與主子爭鋒」

中國新聞組／北京11日電
中國總理李強在印度出席20國集團領導人會議並發言。(新華社)
中國總理李強在印度出席20國集團領導人會議並發言。(新華社)

美國總統拜登周日出乎預料宣布他與中國總理李強在新德里舉行了高級別會晤。同日，中國官媒報導了李強在20國集團峰會（G20）期間會見多國元首，唯獨對拜李會隻字未提。外媒分析，中媒對此祕而不宣，原因之一可能是李強與主動上門的拜登「偶遇」，未得到習近平首肯，且他是被習指派頂替與會，身分尷尬，怎能與主子爭鋒？

法廣網報導，習近平首次不去參加G20峰會，派了李強頂替，讓早就放話稱希望與習近平利用峰會之際切磋的拜登無法如願，當時外界有習近平是基於皇帝心態不願去G20屈就等傳言。而此次李強見拜登，如果不是拜登親口說出，沒人會想到。而中國媒體第一時間報導了李強會見印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼、英國首相蘇納克等信息，唯獨對李拜會隻字未提，也引發揣測。

拜登是在散會後去越南訪問時披露兩人會面的，還表示他認為中國的能力不如過往，並向媒體保證他們之間的交流 「不是對抗性的」，其他未透露更多細節。

據報導，中國方面對李強與拜登會面一事一聲不吭。有分析指出，李強與其前任不同，他是習近平的親信，因此他的權力完全來源於習近平，他做一切都唯習近平馬首是瞻，這一點連李克強行事說話的餘地都沒有。正因為是親信，他不能決定自己的行動。這可能是中國官媒未報導李拜會的原因之一。

那麼，這次與拜登會面究竟是「偶遇式」 ，或者得到習近平的「首肯」？報導認為，看目前情勢，中方對美國充滿敵意，後者可能性似乎不太大。如果是前者，更大可能是拜登主動。事實上，西方領導人在國際場合習慣於這樣做，這也讓中國領導人頭疼。

李強見拜登，官媒不透露，一方面顯出李強身分的尷尬，不由自主，一方面也顯示北京在日益透明的國際外交舞台上、尤其面對自己不熟悉的環境，自己不太喜歡的國家領袖時進退失據。不僅李強如此，習近平也如此。

報導並指出，中國一號人物都放棄了G20，中國媒體是否露李強見拜登似乎意思不大，加上有人認為拜登見李強一則不對等，二則李強是習近平親信，畏首畏尾，豈敢背著主子談出什麼新意？

另有分析人士指出，而且，中國官媒新華社昨天報導了「習近平視察78集團軍時強調，全面提高部隊備戰打仗能力」，此時若再發出李強見到拜登的信息，親信怎能與主子爭鋒？

李強 拜登 習近平

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