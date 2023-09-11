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「防風險與合作不對立」李強藉G20拉攏歐 ：中帶來的是機遇

記者賴錦宏、謝守真／綜合報導
中國總理李強(右)在新德里出席二十國集團領導人峰會期間會見歐洲理事會主席米歇爾。(新華社)
中國總理李強(右)在新德里出席二十國集團領導人峰會期間會見歐洲理事會主席米歇爾。(新華社)

赴印度新德里出席二十國集團（G20）峰會的中國國務院總理李強，在場邊頻與歐洲政要對話，針對歐盟的「去風險」新戰略，李強強調中國的發展和開放，給歐洲和世界帶來的是機遇不是風險，「防風險與合作並不對立」。李強這些談話被指既拉攏歐洲，也向美國喊話。

李強10日分別會見英國首相蘇納克、歐盟委員會主席范德賴恩及歐洲理事會主席米歇爾。在與蘇納克會見時，李強表示中英應妥善處理分歧，尊重對方核心利益重大關切。蘇納克則向李強表達中國干涉英國議會民主的嚴重關切。

新華社報導，李強表示，中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強說，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願與英國深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

蘇納克則表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。

路透報導，蘇納克辦公室表示，蘇納克與李強會面時，向李強表達了對中國干涉英國議會民主的嚴重關切。英國「泰晤士報」近日報導，英國國會一名研究員今年3月因涉嫌為北京從事間諜活動遭逮捕。

在會見歐盟委員會主席范德萊恩時，李強表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。

李強指出，防風險與合作不是對立的，不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。他希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。中方願同歐方進一步深化綠色夥伴關係，在清潔能源、綠色金融等領域加強對話合作，為發展中國家應對氣候變化提供支持。

李強對歐洲理事會主席米歇爾表示，不管是現在還是將來，中國都是歐洲可以信賴的朋友和夥伴。米歇爾表示，中國繁榮對歐盟和全世界都是一件好事，歐盟無意遏制中國發展。歐方堅持一個中國原則，願與中方共同努力，辦好歐中領導人會晤。

中國國務院總理李強(右)與歐盟執委會主席范德賴恩會面。（新華社）
中國國務院總理李強(右)與歐盟執委會主席范德賴恩會面。（新華社）

李強 歐盟 投資

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