中國自製客機C919 訂單達1061架 已交付2架

中國商用飛機董事長賀東風10日於浦江創新論壇全體大會上演講。（取材自澎湃新聞/主辦方供圖）

中國國產客機C919今年5月28日順利完成首次商業飛行，引發外界對中國製商用客機的關注。中國商用飛機有限責任公司董事長賀東風9月10日指出，C919機型目前訂單數已經達到1061架，並已交付兩架。

據澎湃新聞報導，賀東風10日在「2023浦江創新論壇」分享中國大飛機的創新發展之路。他指出，航空事業的發展就是一部人類科技創新發展史。一架大飛機的零件數以百萬計，每天起落飛機10萬架次，每年運輸旅客達逾40億人次。

賀東風稱，中國商飛從2008年成立至今，已形成以ARJ21、C919、C929為主的產品線。現階段C919的訂單數已經達到1061架，並且已交付兩架。他並透露，接下來C929計畫提供250到350的座席，航程將達到1萬2000公里，處於初步設計階段。

賀東風表示，除了產品線的架構形成外，中國大飛機在創新發展中具備了數百萬量級產品的整合能力，具備多種技術的融合創新能力以及安全和經濟效益的權衡決策能力。

賀東風說，中國商飛期待繼續推進國際合作，展開面向未來的大飛機創新。同時，面對全球航空安全、環保等一系列新的挑戰，該公司也將秉持自主創新、開放合作的態度，與全球的供應商合作夥伴克服困難，積極塑造創新生態，針對空氣動力、結構效率等專業能力的持續提升，圍繞智能化、網聯化、綠色化等發展的方向，持續推動5G 、人工智能 、大數據、訊息技術包括電池氫能等新能源技術，持續推進數位化轉型和可持續發展。