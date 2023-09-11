委內瑞拉總統馬杜洛：我有華為手機 用起來很棒 美難竊聽

委內瑞拉總統馬杜洛訪中前，曾就華為推出新機表示，自己也在使用華為手機，感覺很不錯。(取材自觀察者網)

應中方邀請，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）9月8日至14日對中國進行國事訪問。據委國「最新消息報」報導，馬杜洛行前就華為 推出新機表示，自己也在使用華為手機，使用感覺很不錯。他就此呼籲本國科學家向中國企業學習，在尖端技術領域勇於創新，「我們要以中國為榜樣，我們要創造我們自己的技術」。

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觀察者網報導，根據委內瑞拉電視台（VTV）發布的節目視頻，在4日播出的「與馬杜洛一起+」（Con Maduro+）節目中，主持人提到俄羅斯 衛星通訊社8月31日一篇有關華為推出最新款手機Mate 60 Pro的報導，標題為「華為新旗艦手機顯示了美國制裁的低效率」。

馬杜洛對此回應說，儘管美西方國家多年來對華為進行無理制裁打壓，但華為仍然在5G 技術領域取得了不小的進展。「最新消息報」稱，馬杜洛認為，華為的技術發展水平可與世界上許多競爭對手相媲美，甚至更勝一籌。

馬杜洛還透露，自己現在使用的正是華為手機，且使用感和安全性都不錯。「我有一部華為手機，用起來非常棒。」他說，「這款手機非常好，外國佬們（觀察者網註：gringos，在西語中可尤指美國人）竊聽不了。」

他進一步呼籲委內瑞拉科學家們效仿中國企業的做法，在新技術領域勇於創新，推動委內瑞拉的科技發展。「我們要以中國為榜樣，我們要創造我們自己的技術、我們自己的解決方案，不依賴於世界上任何人地向前邁進。」

據悉，此次是馬杜洛以總統身分第五次訪華，也是他自2018年以來首次訪問中國。馬杜洛行前在委首都加拉加斯接受新華社專訪時說，委中關係建立在真誠互信的兄弟關係和成果豐碩的共同發展基礎上，是21世紀國與國之間關係的典範，委內瑞拉願與中國一起推動構建人類命運共同體。

委國「環球報」報導稱，馬杜洛當天冒雨抵達此行首站深圳，在個人社交媒體帳號上發布視頻寫道：「此次訪華是一次歷史性的訪問，將尋求加強雙邊合作關係，構建新的全球地緣政治，並為委內瑞拉人民帶來好消息。」