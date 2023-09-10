我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客危機 紐約市長砍各部門經費 到明年4月 最高可砍15%

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

槓上中國？美駐日大使調侃習內閣「無人生還」 還提中防長2周未現身

記者謝守真／即時報導
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃中國國家主席習近平，引發各界熱議。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃中國國家主席習近平，引發各界熱議。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）似乎槓上了中國。繼上個月底專程訪問福島大啖生魚片，並批評中國對福島排放核廢水的反應，易曼紐8日又在個人社群平台上發文調侃提到北京當局稱，包括中國前外交部長秦剛火箭軍司令等中共高層去向不明，並揶揄中國青年失業率高等問題，引發各界議論。

易曼紐在社群平台「Ｘ」（前身為推特）寫到，「習近平的團隊就像克莉絲蒂（Agatha Christie，英國已故知名偵探小說家）的小說《無人生還》。先是中國外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員，現在是中國國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。究竟是誰將贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的『內閣』？」隨後，他還在這段文字後方加上「#北京大樓裡的神秘事件」標記。

據彭博報導指出，易曼紐的言論違背了美國外交官的一貫做法。一般來說，美國外交人員會避免捲入有關其他國家內政等相關消息的揣測。且對於外國官員發表有關中國內政的相關評論，北京通常會嚴厲駁斥。

報導表示，易曼紐文中所提及的秦剛為習近平一手提拔，然而在失蹤一個月後，秦剛於7月份被正式免職，至今官方仍未透露相關原因。而文中所指的另外一位火箭軍司令，應為遭撤換的火箭軍前司令員李玉超，共軍現任火箭軍司令員則為王厚斌。

報導中提到易曼紐有關李尚福「兩周未露面」並不準確。新華社曾報導，李尚福8月29日時曾在北京公開露面，出席第三屆中非和平安全論壇全體會議發表演說，並與多位非洲國防部門官員會面，但自此後李尚福就未再公開露面。

此外，彭博引述觀察家分析，易曼紐在美國對華政策上沒有正式權力，他的話不至於會產生嚴重的負面影響。

火箭軍 北京 秦剛

上一則

中「iPhone禁令」再擴大？FT曝：從核電廠到內蒙醫院全限制

延伸閱讀

北韓建政75年閱兵 洲際飛彈未亮相 習近平、普亭電賀

北韓建政75年閱兵 洲際飛彈未亮相 習近平、普亭電賀
東北座談 習近平令維護5大安全 主攻現代化大農業

東北座談 習近平令維護5大安全 主攻現代化大農業
習近平缺席G20峰會 台學者：因中國內部問題纏身

習近平缺席G20峰會 台學者：因中國內部問題纏身
繼秦剛之後…衛健委主任馬曉偉也消失 傳「從高幹病房被帶走」

繼秦剛之後…衛健委主任馬曉偉也消失 傳「從高幹病房被帶走」

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號