同為世界主要經濟體 李強會英相蘇納克：中英經濟你中有我、我中有你

圖為中國國務院總理李強。（美聯社）

中國國務院總理李強 代替中國國家主席習近平出席印度 G20峰會，期間行程滿滿，不僅已與義大利 總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德賴恩會晤，還於10日上午和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。李強表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，雙方都應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。

據新華社報導，李強於會中表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強認為，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益。他稱，中英都是自由貿易的倡導者、踐行者、受益者，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。此外，雙方都應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。

蘇納克則表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。

此前，李強9日於印度新德里出席G20第18次峰會第一階段會議上曾表示，當「地球村」概念在全球被普遍使用，代表地球上國與國、人與人間的關係更為緊密，成為命運共同體。人類命運休戚與共，各國應當相互尊重、求同存異、和平共處。近幾年，世界發生重大變化，在重大危機和共同挑戰面前，誰都不能獨善其身，「唯有團結合作才是人間正道」。