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東北座談 習近平令維護5大安全 主攻現代化大農業

記者陳政錄、陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平未赴印度出席G20峰會，而是於近日前往東北視察。（新華社）
中國國家主席習近平未赴印度出席G20峰會，而是於近日前往東北視察。（新華社）

未赴印度出席G20峰會的中國國家主席習近平，近日在東北考察，除調研和慰問災民外，7日在黑龍江省哈爾濱市主持「新時代推動東北全面振興座談會」提出，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化。習近平還強調，要落實推動東北全面振興實現新突破的部署，牢牢把握東北在維護中國國家「五大安全」的重要使命。

所謂的五大安全，即國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全和產業安全。

新華社報導，習近平表示，2018年9月在瀋陽召開深入推進東北振興座談會以來，東北三省及內蒙古在推動東北振興方面取得新進展新成效，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。

習近平認為，當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇：實現高水平科技自立自強，有利於東北把科教和產業優勢轉化為發展優勢；構建新發展格局，進一步凸顯東北的重要戰略地位；推進中國式現代化，需要強化東北的戰略支撐作用。

根據報導，習近平強調了「五個要」，包括：要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系；要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化；要加快建設現代化基礎設施體系，提升對內對外開放合作水平；要提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐東北全面振興；要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。

他也提到，加強黨的領導和黨的建設，是東北全面振興的根本保證。要注重抓好第一批、第二批主題教育的銜接聯動，落實好中共中央提出的目標要求和各項重點措施。

習近平最後強調，入汛以來，東北一些地方遭受嚴重洪澇災害，中共中央已就抗洪救災和災後恢復重建作出全面部署。

報導稱，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥出席座談會，會上還有中國國家發改委主任鄭柵潔、遼寧省委書記郝鵬、吉林省委書記景俊海、黑龍江省委書記許勤、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁先後發言。

中國國家主席習近平7日下午在黑龍江省哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會...
中國國家主席習近平7日下午在黑龍江省哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會並發表講話。（新華社）

習近平 中共 國務院

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