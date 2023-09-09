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ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

中國新聞組／北京9日電
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

針對美國藉一系列科技制裁對中國鎖喉，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得接受荷媒專訪時表示，「完全孤立中國是沒有希望的。如果我們不分享技術，他們就會自己去研究」，制裁只是在迫使中國「變得非常創新」。中國市場人士分析，ASML延長先進光刻機出貨，國內成熟晶圓廠將可順利擴產，國產先進製程可望獲得更多突破。

觀察者網報導，溫彼得日前接受荷蘭電視節目Nieuwsuur專訪時表示，「中國有14億人，其中很多人都很聰明。他們會提出我們還沒想到的解決方案。你在迫使他們變得非常創新」。溫彼得認為，試圖通過禁止技術移民和出口管制等方式孤立中國，實際上會削弱西方自己。

中國市場人士分析，ASML延長先進光刻機出貨，國內成熟晶圓廠將可順利擴產，國產先...
中國市場人士分析，ASML延長先進光刻機出貨，國內成熟晶圓廠將可順利擴產，國產先進製程可望獲得更多突破。（取材自ASML網站）

9月1日起，在美國壓力下，荷蘭政府出台的半導體設備出口管制新規生效，ASML發運TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統，都要獲荷蘭當局許可。ASML稱，荷蘭政府已允許ASML今年年底前仍能履行與客戶簽訂的合同。但2024年起，上述先進設備將較難獲得出口許可證。

但溫彼得擔心，未來荷蘭政府會在美國壓力下施加更多管制。溫彼得警告稱，保護主義就是試圖不與其他國家合作來保護自己的經濟，「但這會導致我們應對能源和社會數位化領域重大轉型的能力較差，然後我們必須接受後果並進口中國汽車，因為它們更好、更便宜」。

「這已經非常明顯了，比如2023年最好的電池和電動汽車都來自中國。在德國，他們剛剛舉辦了一場大型車展，這令人感到驚訝。在中國，他們整變得更努力、更快、更專注，而我們太自滿了。」他說道。

他認為，政府們缺乏遠見，他對荷蘭和其他歐洲國家的收入能力表示擔憂，並呼籲加強合作，承擔更多風險，以應對與其他大國的競爭，政府必須在這種合作中發揮促進作用。

報導指出，溫彼得的觀點也得到其他專家的認同。荷蘭的中國問題專家范德普滕（Van der Putten）在Nieuwsuur節目上表示， 「對華制裁固然可以影響力量平衡，但對我們的經濟是有害的。那麼到底什麼更重要，我的回答是：經濟利益。中國依賴我們的技術是件好事」。

另據每日經濟新聞報導，據中航證券統計，ASML本次延長先進光刻機出貨，中國國內成熟晶圓廠可以順利擴產，且先進製程突破可期；疊加近期華為Mate60的王者回歸，也提振了板塊的投資信心。明年後，無論是整機自研配套零部件，或是備件更換都會更多依賴中國零部件供應商。

報導指出，這意味著，短期來看，中國晶圓廠先進製程擴產受到限制。長期來看，中國晶圓廠將被迫進一步提高半導體設備和零部件的國產化率。

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