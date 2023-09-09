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加拿大軍艦東海遇中艦 控遭中方「雷射光照射」

中國新聞組／北京9日電
加拿大海軍護衞艦渥太華號（前）在參加美日聯合演習後，被解放軍軍艦尾隨，還遭到雷射照射。圖為美日加在東海聯合軍事演習。（取材自日本海上自衛隊）
加拿大海軍護衞艦渥太華號（前）在參加美日聯合演習後，被解放軍軍艦尾隨，還遭到雷射照射。圖為美日加在東海聯合軍事演習。（取材自日本海上自衛隊）

加拿大廣播公司報導，加拿大「渥太華」號護衛艦日前於與美國、日本聯合演習期間，在東海三度與中國海軍艦艇相遇，雙方距離一度只有約一公里，中方不但以雷射光(激光)照射加拿大軍艦、派出無人機接近，還有一架中國戰機高速接近加拿大軍艦，直到距離32公里處才離開，稱情況十分危險。

加拿大廣播公司報導還提到，除驅逐艦之外，解放軍還出動054A型護衛艦在視距外跟蹤參與聯合演習的加拿大與美日艦艇。

中國官媒環球網對此則是報導稱，中國海軍052D型驅逐艦6日在東海緊隨加拿大「渥太華」號護衛艦，並向加拿大軍艦喊話。對於加拿大廣播公司的報導提到加國軍艦遭到雷射光照射，環球網稱是在「炒作」。

環球網引述日本媒體報導稱，加拿大駐日使館曾表示，「渥太華」號護衛艦將過航台灣海峽。

此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）7日接受彭博社採訪時表示，中加關係缺乏「和解」的空間，加拿大需要「睜大眼睛」與中國打交道。不過，杜魯多也說，加拿大必須在氣候變化等領域與中國合作，任何人都無法忽視中國這樣一個世界上最重要的經濟體，中加關係還有很大改進空間。

據觀察者網報導，杜魯多對彭博社稱，在2018年「孟晚舟事件」發生後，中加關係變得緊張，雙方經歷了「充滿挑戰的幾年」，兩國遭遇了「真正的寒意」。

不過，就在杜魯多接受採訪的同一天，加拿大聯邦政府發起「外國干預選舉」公開調查，再次把矛頭對準中俄等國。

加拿大 杜魯多 日本

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