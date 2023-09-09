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菲律賓運補船再入仁愛礁 中國海警封鎖入口

記者陳宥菘／綜合報導
菲律賓特遣部隊稱中國海岸警衛隊和中國海上民兵船隻對菲律賓船隻進行騷擾、做危險動作和侵略行為。（路透）
菲律賓特遣部隊稱中國海岸警衛隊和中國海上民兵船隻對菲律賓船隻進行騷擾、做危險動作和侵略行為。（路透）

中菲仁愛礁衝突持續。菲律賓8日對仁愛礁「坐灘」馬德雷山號上的士兵發起運補任務，但未獲中方放行。

中國海警局新聞發言人8日表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

該發言人指出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

中國海警局新聞發言人強調，大海海警將依法在大海管轄海域持續開展維權執法活動。

俄通社引述菲律賓GMA新聞網報導表示，美國前空軍官員、前國防武鮑威爾同日指出，菲律賓已在五周內向南海仁愛礁發起了三次補給任務。

此次由菲律賓海岸警衛隊船隻「卡布拉」號和「辛當岸」號護送兩艘補給船。鮑威爾並稱，當時有一艘中國海警船和八艘「海上民兵船」封鎖了仁愛礁入口。

此次菲律賓船隻靠近仁愛礁或為自8月5日中菲爆發「水砲衝突」後的第三次補給任務。

8月5日，中國海警船以水砲阻止菲律賓補給船航向馬德雷山號，中國外交部當時回應，指菲國是向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且在多次喊話警告無效情況下，中國海警船才採取相關行動。

8月22日，菲律賓船隻第二次駛入仁愛礁，中國海警船對菲國船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制，但對菲律賓向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出「臨時性特殊安排」，放行菲律賓補給船向馬德雷山號人員補給生活物資。

針對仁愛礁爭議，中國外交部多次聲明，指菲律賓企圖對非法「坐灘」24年的軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領，菲方行為違背自身承諾，嚴重違反國際法和「南海各方行為宣言」。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

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