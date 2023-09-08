解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台

安全顧問公司OLS創辦人路易斯對解放軍研究特別投入，他認為解放軍的改革、現代化、訓練都還不足，短期內沒有攻台可能性。 （中央社）

中國經濟下滑、社會不安，令人擔心會否藉攻台轉移內部壓力。以追蹤解放軍 空軍擾台數據而知名的國防分析師路易斯（Ben Lewis）接受中央社採訪表示，中共 短期內沒有攻台可能性。

專長於開源情報（OSINT）分析、以台海安全及解放軍活動為研究重心的路易斯，是在今天應邀出席世界台灣同鄉會於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的論壇後接受中央社採訪。

他說，雖然中國內部有些問題，但北京明白攻打台灣的代價太大，包括政治、經濟、人員傷亡的代價，「我看不到解放軍立即發動攻擊的跡象」。他認為主因是解放軍目前還無法達成武力統一台灣的任務，軍事訓練、整合作戰力都不足，「攻打台灣會是他們史上最複雜的戰爭，他們還沒準備好」。

不過中國既已在軍事上投入巨資，國防經費在全球僅次於美國，何以準備多年卻仍未準備好？

路易斯解釋，解放軍確實花了很多錢買新武器，但不代表他們能正確使用，上一次中國打仗是1979年入侵越南，以蘇聯的軍事模式為依歸，距離現代化非常遙遠，2015年解放軍才從蘇聯模式轉向西方模式，就算花了大錢，也需要時間學會好好運用。

他強調解放軍並無實戰經驗，不像美國最近數十年已打了不少戰爭，且中國參與聯合國維和部隊的表現也不好。即便今年4月解放軍的大型跨軍種聯合演習，結果也遠不如他們的預期。

「我相信解放軍會樂於宣傳『準備好了』，但攻打台灣所需的規模，以他們目前的訓練還遠遠不及。」

雖然美國情報系統推估的中國侵台可能時間在2027年左右，但路易斯認為「在習近平 第3任內我也覺得不太可能（攻台），這是基於解放軍發展的趨勢來看，第3任還不會準備好」。

他說，當然有可能即便解放軍還沒準備好，但發生擦槍走火或是政治因素讓習近平下令，但這是非常極端的狀況。

「台灣在美國已是家喻戶曉，中國很清楚若攻擊台灣，等於跟美國打，也許還要跟日本、菲律賓、澳洲打，那會是場大戰，中國完全還不到能面對這種情況的地步。」

不少專家分析解放軍封鎖台海的可能性，路易斯認為不太合理，「因為只要一封鎖，美國就會來，美國無法接受（台海）封鎖，解放軍要不讓美國通過、封鎖被破解，要不就得攻擊美國，承受更麻煩的後果」。

他認為封鎖台海是美國重大關切的利益，而中國軍力還沒準備好面對美國。

另一種台海危機劇本則是解放軍發動無預警攻擊，路易斯認為有理論上的可能性，但調動大批部隊會有跡可尋，就像俄羅斯侵略烏克蘭前的部隊移動被美軍掌握。以台海而言還會有海岸防衛的調整等跡象可觀察，因此開戰前的準備不會毫無預警。

例如4月中共針對台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面而舉行3天環台軍演，根據他的研究，這場大型演習前就讓解放軍花了18天準備。

他預測未來5年最可能的狀況是，解放軍持續做現在做的事，包括非常積極的在台海、南海獨斷獨行，發展能力、訓練部隊、模擬封鎖，不放過任何對台灣展現肌肉的機會。

「不過明年選舉時或許會低調些，因為從過去經驗來看會有反效果。」

雖然短期尚無迫切危機，但他提醒台灣仍應擔心，「因為中國的威脅正在升高，中國正在持續補足能力缺口，拉大（兩岸軍力）差距」。他贊同台灣提高國防預算，「但更重要的是錢怎麼花、買什麼樣的軍備才是對的」。

他也指出，未來還有一個挑戰在於解放軍對台灣周圍的侵擾已常態化，可能會在日常課表裡穿插大規模的各種演練，使得預先判別是演習還是攻擊會愈來愈困難。但無論如何，台灣愈早準備，當危機真的發生時才愈能夠因應。