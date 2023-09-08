G20峰會前夕 流亡印度藏人示威向中國抗議

20國集團（G20）峰會9日登場，近百名流亡印度藏人8日在新德里示威，抗議中國「非法佔據」西藏，並鎮呼籲G20領袖關注西藏議題，中華民國國旗也出現在示威人群之中。（西藏青年大會提供）

在20國集團（G20）峰會召開前夕，數百名流亡印度 藏人在新德里發動示威，抗議中國「非法占據」西藏，並呼籲G20領袖關注西藏議題，中華民國 國旗也出現在示威人群之中。

流亡印度藏人今天在德里西藏村外舉行示威，發起團體「西藏青年大會」（TYC）的會長貢布頓珠（Gonpo Dhondup）說，中國非法占據西藏，留在西藏的藏人處境堪慮，呼籲G20領袖在峰會中給予關注。

有示威者在現場揮舞中華民國國旗，記者詢問原因，貢布頓珠表示，藏人希望藉此表達挺台的意志。

印度目前是G20輪值主席國，將於9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會。貢布頓珠強調，流亡印度藏人支持印度主辦G20活動，這場示威是針對中國共產黨政府。

貢布頓珠也提醒國際社會，北京的外交承諾不可信，中國的擴張主義已威脅到全世界，各國應共同向中國究責。

中國外交部發言人毛寧日前宣布，中國國家主席習近平 不會親自出席，改由國務院總理李強與會。對此，貢布頓珠表示，習近平的缺席意味著他並不想造訪印度，且沒有面對自由國家的勇氣。

示威地點距G20峰會舉辦地點以及與會領袖們下榻的飯店，大約有10公里的距離。即使如此，由於時機敏感，德里警方仍派出大批警力到場嚴密監控，確保不會發生脫序情況。