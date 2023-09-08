429項中國商品關稅豁免期 美延至年底

美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國等國家的過剩鋼鐵，開徵新關稅。 （路透）

美國貿易代表署（USTR）於當地時間6日宣布，將延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅 豁免期，由9月30日延長至今年12月31日。聲明表示，延長豁免期將允許當局就相關審查作進一步考慮。

對此，中國外交部發言人毛寧7日表示，作為原則，中方一貫反對搞「關稅戰」，認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

美中貿易衝突源自美國前總統川普 執政期間，利用目的在打擊貿易夥伴不公平行為的「1974年貿易法」中的第301條款，分別在2018年和2019年對價值3700億美元的中國商品加徵懲罰性關稅。

美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前，拜登 政府不會作出任何變動。

據路透報導，美國貿易代表署去年恢復549項已到期豁免中的352項。USTR聲明提到，這次獲延長豁免的包括352項中國進口產品及77項新冠肺炎相關類別。

延長關稅豁免期所涉及產品包括泵和電動機等工業部件、一些汽車零部件、自行車和吸塵器等。與新冠疫情相關的產品包括口罩、檢查手套和消毒濕巾等。

環球時報引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，這些被豁免的商品是美方評估後比較符合自身利益的商品，它們既有助於減輕美國相關生產成本和消費者壓力，同時也不是美國特別需要對中國進行限制的領域，「所以美國延長關稅豁免是出於本國利益考慮」。

鋼鐵恐徵新關稅

另據彭博資訊報導，為了化解川普時期的鋼鋁關稅爭議，美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國等國的過剩鋼鐵生產，開徵新關稅。

知情人士透露，新關稅主要鎖定受惠於非市場行徑的中國鋼鐵，但詳細的課稅範圍，像是還有哪些國家會被納入課稅名單，以及關稅稅率等問題，都仍在討論當中。雙方也期盼能擬定架構，讓其他國家可以共同參與。