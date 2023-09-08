我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

429項中國商品關稅豁免期 美延至年底

中國新聞組／北京8日電
美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國等國家的過剩鋼鐵，開徵新關稅。 （路透）
美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國等國家的過剩鋼鐵，開徵新關稅。 （路透）

美國貿易代表署（USTR）於當地時間6日宣布，將延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅豁免期，由9月30日延長至今年12月31日。聲明表示，延長豁免期將允許當局就相關審查作進一步考慮。

對此，中國外交部發言人毛寧7日表示，作為原則，中方一貫反對搞「關稅戰」，認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

美中貿易衝突源自美國前總統川普執政期間，利用目的在打擊貿易夥伴不公平行為的「1974年貿易法」中的第301條款，分別在2018年和2019年對價值3700億美元的中國商品加徵懲罰性關稅。

美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前，拜登政府不會作出任何變動。

據路透報導，美國貿易代表署去年恢復549項已到期豁免中的352項。USTR聲明提到，這次獲延長豁免的包括352項中國進口產品及77項新冠肺炎相關類別。

延長關稅豁免期所涉及產品包括泵和電動機等工業部件、一些汽車零部件、自行車和吸塵器等。與新冠疫情相關的產品包括口罩、檢查手套和消毒濕巾等。

環球時報引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，這些被豁免的商品是美方評估後比較符合自身利益的商品，它們既有助於減輕美國相關生產成本和消費者壓力，同時也不是美國特別需要對中國進行限制的領域，「所以美國延長關稅豁免是出於本國利益考慮」。

鋼鐵恐徵新關稅

另據彭博資訊報導，為了化解川普時期的鋼鋁關稅爭議，美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國等國的過剩鋼鐵生產，開徵新關稅。

知情人士透露，新關稅主要鎖定受惠於非市場行徑的中國鋼鐵，但詳細的課稅範圍，像是還有哪些國家會被納入課稅名單，以及關稅稅率等問題，都仍在討論當中。雙方也期盼能擬定架構，讓其他國家可以共同參與。

關稅 川普 拜登

上一則

騰訊、螞蟻等11家大模型 中AI聊天機器人大戰開打

下一則

華為手機「曲線突圍」 美要查技術、零件來源

延伸閱讀

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」
CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登
彭博資訊：歐美擬對中過剩鋼鐵開徵新關稅

彭博資訊：歐美擬對中過剩鋼鐵開徵新關稅
阻川普再選總統？ 紐森：該說法不存在

阻川普再選總統？ 紐森：該說法不存在

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果