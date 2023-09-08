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中國擺脫孤立 邀90國參與帶路十周年慶

中國新聞組／北京8日電
中國外交部宣布將於10月在京舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇。圖為中國國家主席習近平於2017年首屆峰會發表主題演講。（新華社）
中國外交部宣布將於10月在京舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇。圖為中國國家主席習近平於2017年首屆峰會發表主題演講。（新華社）

中國外交部7日表示，2023年是一帶一路計畫推出的第十個年頭，有超過90個國家確定派代表出席將於十月在北京召開的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。包括俄羅斯總統普亭、塞爾維亞總統武契奇和阿根廷總統費南德茲。

美國之音報導，外交部發言人毛寧指出，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，這是紀念一帶一路倡議提出10周年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建一帶一路合作的重要平台。「很多國際組織負責人及代表也已確定與會，相信下一步還會有更多合作夥伴確定與會」。

俄羅斯總統普亭的外交政策顧問尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）最近告訴中媒，普亭將於10月一帶一路高峰論壇舉行期間訪問北京。

報導指出，中國最初推出一帶一路倡議，目的是通過為發展中國家提供基礎設施建設來解決中國產能過剩的問題。但是，隨著美中全球競爭日趨激烈，中國當局逐漸利用這個項目擴大朋友圈，試圖以此擺脫它所面臨的國際孤立狀態。

中國外交部表示，中國已經與超過150個國家以及30多個國際組織簽署了一帶一路合作文件。一帶一路計畫十年來建立了超過3000項合作項目，而且投資總額高達一兆美元。

一帶一路 北京 普亭

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