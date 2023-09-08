中澳關係回暖 澳總理今年訪中會習

澳洲總理艾班尼斯今年將訪問中國。（路透資料照片）

第7次中澳高級對話7日在北京 舉行，這是2020年以來兩國產官學界首次恢復對話，中方代表團負責人、前外長李肇星表示，兩國應該嚴肅思考過去3年中止高層對話的教訓。與此同時，澳洲 總理艾班尼斯昨天表示將於今年稍晚訪問中國，若能成行，將是澳洲總理7年來首次訪問中國，中澳關係呈回暖態勢。

中澳高級對話始於2014年，具半官方性質，但2020年因澳洲表態對新冠病毒溯源，跟進美國圍堵中國，中澳關係惡化使對話中止。直到去年5月澳洲工黨政府執政後，兩國關係稍有解凍，中澳外交、商貿部長已重啟對話，中國也在8月初取消對澳洲大麥長達3年的制裁性關稅。

澳洲外長黃英賢日前表示，此次對話將觸及投資、貿易、民間聯繫與國際安全等問題，並稱對話代表在「加強接觸與穩定關係又前進了一步」。澳方由前貿易部長愛默生領軍，團員包含前外長畢紹普，與教育、旅遊、交通、文化等多領域人士，而跨黨派的代表團被視為體現澳洲兩大黨對促進與華交往的支持。

路透報導，李肇星於對話中表示，中澳關係能否進一步改善和發展，取決於雙方是否正確認識對方。愛默生則表示雙邊關係還有「更多工作要做」，他並喊話，即時、全面地恢復正常貿易符合兩國利益。

環球時報評論指出，若中澳能找出有效管控分歧、保持並不斷加強合作的相處之道，意味著中國與美國等西方國家也可以，「希望中澳高級別對話能取得超預期的效果」。

另據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理艾班尼斯昨天在印尼東協峰會場邊與中國國務總理李強 會面後表示，自己將在未來兩個月內訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。對此，外交部發言人毛寧回應，中方歡迎艾班尼斯總理應李強總理的邀請訪華。