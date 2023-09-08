華為手機「曲線突圍」 美要查技術、零件來源

華為Mate 60 Pro熱賣，引發外界對其技術、零件來源的探究。(歐新社)

華為 新手機Mate60系列晶片 技術有重大突破，市場預估銷量達1700萬部，美媒更直言蘋果遇到「勁敵」。就在中國歡呼華為「突圍」之際，美媒報導，美國也醞釀高調加強技術管制，恐停止向華為及中芯國際出口所有技術之外，通訊模組廠移遠通信與廣和通等中企也可能被列「構成不可接受的國安風險」的名單內。

美國商務部 長雷蒙多8月29日結束4天訪華行程，華為公司就推出新款旗艦產品Mate 60 Pro智能手機，引發中國官民上下一波「華為成功突破美國制裁」狂歡。

不過美國之音報導，有分析警告說，華為這款手機可能至少部分涉及美國技術和零件。美國總統國家安全顧問蘇利文表示，美國需要就華為這款手機的性能和構造獲取更多的信息，以決定是否有任何公司繞過美國對半導體芯片的出口限制，製造出用於華為手機的新芯片，讓華為新手機「曲線突圍」。

從2019年起，美國一直試圖切斷中國公司購買或製造可以用於軍事用途的先進技術所需要的尖端半導體晶片，華為P50系列手機一度被迫退回到了4G技術。但大公報報導，供應鏈方面已經確認華為新機Mate60 Pro加單至1500萬至1700萬部。估計華為今年的總出貨量至少上探4000萬部。而蘋果iPhone15系列下周登場，美媒直言蘋果在中國遇到了「勁敵」。

不過，美國之音報導，就在華為新手機晶片技術出現重大突破後，美國正醞釀加強技術管制，聯邦眾議院中國特別委員會主席蓋拉格認為，商務部應停止向華為及中芯國際出口所有技術。另，美國聯邦通訊委員會（FCC）也促請白宮考慮宣布通訊模組廠移遠通信與廣和通等中企，構成不可接受的國安風險。

而華為新機的拆解報告發現內有南韓SK海力士的記憶體與快閃記憶體晶片，SK海力士7日表示，正在調查此事，該公司嚴格遵守美國的出口管制政策。

此外，路透報導，蓋拉格與民主黨籍眾議員克利胥納莫提8月要求FCC考慮將移遠通信與廣和通列入「涵蓋清單」（Covered List）。美國聯邦資金不能用於採購「涵蓋清單」上的公司設備，FCC也不會授權購買來自被視為有國安威脅公司的新設備。FCC主席羅森沃賽爾並致信給聯邦調查局（FBI）等機構稱，FCC歡迎有機會合作「處理這一威脅，包括考慮將移遠通信與廣和通的設備列入涵蓋清單」。