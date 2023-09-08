抖音神曲「我姓石」席捲中國 歐美00後也搶拍

抖音博主「顧夕」以中國姓氏創作的「我姓石」，成為火遍中外的抖音神曲。(視頻截圖)

歌手刀郎以「聊齋志異」故事創作的歌曲「羅剎海市」，代入感極強，近日年輕世代在抖音 （TikTok ）無厘頭神曲「我姓石」，也紅遍兩岸與歐美年輕人，不管能否理解歌詞，音樂一下，舞蹈就能上身，見證了00後世代的音樂「速食」文化。

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「我姓石，無論何時與你相識我都值；我姓石，紙筆寫字猶如駿馬在奔馳」，香港 01報導，不管聽眾姓不姓石，也不管懂不懂中文，曲調簡單易記的「我姓石」，先在內地抖音創下5億以上的播放量，隨後流行到歐美世界，再「出口轉內銷」，傳播回到華文圈。

「我姓石」成為00後群體的一個網路哏，也成為一個文化現象。回溯起源，其實是內地抖音博主「顧夕」發布的一系列「喊麥影片」，他以不同的中國姓氏創作了不同「喊麥影片」，台詞全為自創且不重複，看似沒有邏輯性，但押韻上口，又多少帶入了中國家喻戶曉的歷史典故，例如「我姓曹」提到「曹，揮師有百萬」、「曹，風雲我獨占」，便能看到三國時期曹操的影子。

網友稱這首「我姓石」被下了「東方洗腦魔法」，讓西方網友欲罷不能，以此創作了「左右卡點」的魔性舞蹈，火爆全網。隨後又紅回華文世界，舞蹈動作在「左右卡點」的基礎上豐富變化。

不少網友對於「我姓石」的暴紅感到莫名其妙，其實它只是抖音創造的「速食」文化又一縮影。年輕人樂在其中，師長們則憂心忡忡，深怕還不諳是非的幼童們，被無厘頭的「神曲」給洗腦。