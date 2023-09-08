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暴雨侵襲東北1個月後 習近平探望哈爾濱災民

中國新聞組／北京8日電
中國國家主席習近平7日到遭受洪澇災害的哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村，看望慰問受災群眾，並察看受損房屋重建進展。(新華社)
中國國家主席習近平7日到遭受洪澇災害的哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村，看望慰問受災群眾，並察看受損房屋重建進展。(新華社)

暴雨侵襲東北一個月後，中共總書記習近平7日前往黑龍江哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村看望受洪澇災害的民眾，並走進村民家中慰問。他說，牽掛受災的地方，對於人民群眾遇到困難，國家全力支持。

中國多地今年夏天遭受洪災，颱風杜蘇芮環流8月初挾帶暴雨重創東北。據央視新聞報導，習近平7日到遭受洪澇災害的龍王廟村，走進農田察看水稻受災情況。

報導稱，習近平沿著村街道步行察看兩旁受損房屋、基礎設施修復重建進展，並走進村民家中看望慰問，詳細瞭解家裡受災和生活保障情況，希望大家堅定信心、戰勝困難，早日恢復正常生產生活秩序，日子越過越紅火。

習近平還說，「我牽掛受災的地方。在咱們中國，人民群眾遇到困難，還是要發揮我們社會主義優越性，就是一方有難，八方支援，國家全力支持。希望救災重建工作圓滿順利。」

黑龍江上月受暴雨侵襲，哈爾濱、牡丹江、伊春、齊齊哈爾等4地的21個縣市區遭受風雹和洪澇災害，其中哈爾濱、牡丹江洪澇災害較為嚴重。

黑龍江多條河流超警戒水位，牡丹江、拉林河、螞蟻河、雅魯河洪水已形成，尚志市、五常市等多地發生嚴重淹水災情。暴雨讓許多稻田被大水淹沒，也造成房屋被沖走，甚至有些地區淹到「只看得見屋頂」。

暴雨 習近平 洪水

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