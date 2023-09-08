搶救生育率 習近平下令：軍隊人員可生3孩

中共中央軍委主席習近平簽署命令，在中國軍隊實施計畫生育辦法，提倡生育。(新華社)

據中國人口與發展研究中心數據，初步測算去年中國總和生育率已下滑至1.09，為全球生育率最低的國家之一。對此，中共中央軍委主席習近平 日前簽署命令，發布「軍隊實施〈中華人民共和國人口與計畫生育 法〉辦法」，對生育調節、獎勵扶助等作出規範，提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育三個子女，自10日起實施。

新華社報導，該辦法共33條，對生育調節、生育獎勵扶助、生育服務等作出規範，提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女；新增育兒假、獨生子女父母護理假等假期，完善保育教育 、托幼服務等配套措施；健全諮詢指導、保健服務、技術服務等措施。

報導稱，辦法全面落實「人口與計畫生育法」，聚焦提升部隊凝聚力戰鬥力，圍繞軍隊人員家庭婚、孕、產、育、教等現實需求，堅持體系設計、突出技術服務、注重支持扶助。

這項辦法並對軍隊人員規範和加強計畫生育、優生優育服務保障，構建「全生育鏈條」技術服務支持體系，保障實行計畫生育軍隊人員合法權益，促進軍隊人員「家庭幸福」。

在此之前，面對出生率不斷下降，2021年5月底，習近平主持召開中央政治局會議，審議「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，宣布實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，進一步優化生育政策。

官方統計，2022年中國出生人口跌破1000萬人大關，僅有956萬，創下1949年建政以來新低。而中國媒體估計，中國今年出生人口有可能低於800萬人，人口除將加速步向高齡化，未來勞動人口的劇減更將危及中國長遠發展。