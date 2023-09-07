我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

中新版地圖惹多國抗議 蘇利文：中勿扮演「攪局者」

編譯周辰陽／綜合報導
中國新版地圖引發多國抗議。（美聯社）
中國新版地圖引發多國抗議。（美聯社）

中國新版地圖引發領土爭議和鄰國抗議，美國國務院5日表示，美國拒絕接受地圖上非法的領海主張，美國國防部6日表示，北京試圖重置邊境創造新常態，美國會與區域盟友合作，確保國際規則得以遵循。外傳地圖引發印度抗議，導致中國國家主席習近平缺席新德里20國集團（G20）峰會，白宮國安顧問蘇利文說，希望中方不要扮演「攪局者」。

中國8月底發布「2023年版標準地圖」，將南海諸島及中印爭議領土等地區畫入疆域，引發印度等周邊國家強烈抗議。美國國務院首席副發言人巴特爾在例行簡報會上表示，美方已注意到周邊國家抗議這份地圖，美國拒絕接受中國在南海的領海主張，並重申1982年「聯合國海洋法公約」與2016年的南海仲裁，呼籲北京遵守裁決。

印度將於9日至10日在新德里主辦G20峰會，習近平首度缺席，改由國務院總理李強與會，外傳和中印邊界糾紛及地圖風波有關。

在5日白宮例行記者會中，有記者向國安顧問蘇利文提問，是否認為中印兩國之間的分歧會影響合作，特別是在G20峰會討論的氣候變遷等問題。

蘇利文說，「這取決於中國。如果中國想要參加並且扮演攪局者的角色，那當然，他們可以採用這個選項」。他說，印度、美國與G20「所有其他成員」，將鼓勵中方「在氣候變遷、多邊開發銀行改革、債務減免與科技上，以建設性方式參與，擱置地緣政治，側重於解決問題為開發中國家做出貢獻」。

針對中國地圖引發的爭議，美國國防部發言人萊德認為，這是中方在混淆國際主權方面的延續，試圖嘗試在重設邊境方面創造新常態，然後期望其他國家加以遵守。

萊德指出，這就是各界為什麼再次看到美國跟該區域盟邦及夥伴非常密切合作，在捍衛自我主權能力方面進行協助，「但重要的是，要維持遵守國際基於規則的秩序，這在70多年來維護了區域安全跟穩定」。

印度 國務院 蘇利文

上一則

澳門也拚夜經濟 煙花賽9日登場

下一則

公屋繼承沒了 舅爭產疑殺外甥女後跳樓亡 曾燒炭尋死

延伸閱讀

華為發新機蘇利文稱將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬

華為發新機蘇利文稱將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬
金正恩訪俄促軍事合作？蘇利文：這麼做會付出代價

金正恩訪俄促軍事合作？蘇利文：這麼做會付出代價
烏克蘭貪腐嚴重危及美援軍費 蘇利文曾面告烏官員掃貪

烏克蘭貪腐嚴重危及美援軍費 蘇利文曾面告烏官員掃貪
美商務部長將訪京 謝鋒促減負面清單 環時：雷蒙多訪華或取成果

美商務部長將訪京 謝鋒促減負面清單 環時：雷蒙多訪華或取成果

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡