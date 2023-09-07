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李強試乘中國首條「出口」高鐵：願與印尼分享成熟經驗

中國新聞組／北京7日電
中國國務院總理李強6日下午考察中印尼合作項目雅萬高鐵。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，交通部長布迪陪同考察。(新華社)
中國國務院總理李強6日下午考察中印尼合作項目雅萬高鐵。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，交通部長布迪陪同考察。(新華社)

中國國務院總理李強6日於印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5%左右的增長目標。李強並試乘由中國投資建設的雅加達至萬隆的高鐵，這是中國首條「出口」高鐵，該鐵路在工期延遲數年後，將於10月正式通車。李並稱，中方願同印尼分享成熟經驗。

本報系聯合報報導，李強於5日下午抵達印尼首都雅加達，展開他出席第26次中國─東協（10+1）領導人會議、第26次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS），並對印尼進行正式訪問等系列行程。

李強表示，這是他擔任總理以來首次訪問亞洲國家。他提到，國家之間出現分歧和爭端。當前很重要的是反對選邊站隊，反對集團對抗，反對新冷戰，妥善處理國家之間的分歧和爭端。

李強指出，中國將進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

此前，摩根大通（小摩）、巴克萊及瑞銀等外資投行皆下調今年中國經濟增長預測，小摩將中國今年GDP由原估6.4%大降至4.8%，巴克萊將中國今年GDP預測下調0.4％至4.5%，瑞銀則將中國今年GDP預測下調至4.8%。這些外資投行認為，消費、房地產、出口和信貸數據令人失望及缺乏有效財政和消費措施是調降主因。

另據德國之聲中文網報導，李強6日試乘了連接印尼首都雅加達和人口稠密的西爪哇省首府萬隆的高鐵。這條中國修建的鐵路線是東南亞第一條高速鐵路，也是「一帶一路」在東南亞的一個重要基礎設施項目。中國鐵路集團官網介紹，它也是「中國境外首條採用中國標準和技術合作建設」的高鐵。

據報導，李強在印尼官員陪同下，從雅加達東部的Halim站上車，乘坐至西爪哇的卡拉旺市（Karawang city），40公里的距離行車11分鐘。之後一行人乘同一列車返回，李強繼續當日東盟峰會的行程。

雅萬高鐵2015年開始修建，長度143公里，原定2019年開通運營。但因土地徵用、環境問題糾紛和新冠疫情，致使該項目延遲完工。建造高鐵的費用也從原規劃的43億美元增加到實際的73億美元。

雅萬高鐵預定9月8日舉行通車儀式，10月啟用。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）預定與李強一同出席儀式。屆時兩座城市之間的旅行時間將從目前的3小時縮短至約40分鐘。

據中國外交部網站，李強試乘雅萬高鐵並考察卡拉旺站站台建設情況後表示，高鐵鋪就的是一條「融合之路、開放之路、共富之路」，中方願同印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。

中國國務院總理李強6日下午考察中印尼合作項目雅萬高鐵。印尼對華合作牽頭人、統籌部...
中國國務院總理李強6日下午考察中印尼合作項目雅萬高鐵。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，交通部長布迪陪同考察。(新華社)

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