習罕露柔情笑容、肩膀給她靠…神祕X帳號流出「父女自拍」？

X帳號「My moment」，5日發出一張與習近平極為親密的「自拍照」。(取材自ｘ平台)

近日，在社群媒體平台「X（原推特）」和臉書 上，一個名為「習的時刻」（Xi's Moments）的帳號引起關注。該帳號一度被認為是習近平 的個人帳號，後來被指是北京 大外宣的宣傳項目。另有觀察家稱，這恰恰體現出北京不自信的一面。同時，疑似習近平獨生女兒的X帳號，5日發出與習近平的親密「自拍照」也被熱議。

自由亞洲電台報導，「習的時刻」（Xi's Moments）的內容，與當下國際社會關注中國問題的焦點差異很大。在國際媒體連篇報導中國經濟遭遇困境時，Xi's Moments在X和臉書上貼出的內容，卻是北京市郊荔枝園豐收了、江西農田裡收了大冬瓜，以及習近平說中國經濟是汪洋大海云云。似乎Xi's Moments看到的完全是另一個世界。

報導指出，Xi's Moments作為中國政府宣傳工具的性質是顯而易見的。在X和臉書上的這兩個Xi's Moments帳號，幾乎都是轉發中國官媒英文版「中國日報」有關中國，尤其是習近平的報導。在英文版「中國日報」的網站上，甚至專門有一個網頁名稱就是Xi's Moments，直譯為「習的時刻」。

報導提到，這兩個社媒帳號被廣為人知是這周的事情。據網上流傳的截圖顯示，湖北省政府下的一個宣傳帳號「湖北發布」4日在微信文章中提到，「Xi's Moments是習近平總書記海外官方推特帳號」。這一消息經過推特大V的轉發，一時引起廣泛關注。

而在引起關注的這幾天，X和臉書的Xi's Moments兩個帳號似乎收緊了控評功能。

另據法廣網引述媒體爆料，一個被認為是習近平獨生女習明澤的X帳號「My moment」，5日發出一張與習近平極為親密的「自拍照」，內文寫著「丟掉幻想、勇於鬥爭！心情大好」，在配圖中，習近平露出難得一見的笑顏，而靠在他肩上自拍的女子則用了一個笑臉貼圖擋住真實面貌。

有網友留言稱「習近平這表情外人基本看不到」。而查看該帳號過去的推文內容，也出現疑似北京領導階層專用車「紅旗L5」的車內影片，代表帳號主身分極為特殊。