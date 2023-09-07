我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

中國新聞組／北京7日電
中國領導人習近平缺席即將在印度舉行的G20峰會，引起各方揣測。(路透)
中國領導人習近平缺席即將在印度舉行的G20峰會，引起各方揣測。(路透)

日經亞洲(Nikkei Asia)社論撰稿人中澤克二撰文稱，中國領導人習近平在北戴河會議受到元老斥責引發外界關注。文章指元老的核心人物是前國家副主席曾慶紅，江澤民死後，曾慶紅被視為執掌江派的老大。但有分析認為，中共元老們在過去十多年多數已被清洗，如今在習嚴加看管下，想要「妄議中央」難度非常高。

上個月底習近平結束出席金磚國家領導人會晤後，並未直接返回北京，而是直奔新疆考察，習近平強調要始終把維護社會穩定擺在首位。

但在當局宣布習近平缺席G20峰會，由總理李強代為出席的消息後，上任後從未缺席過20國峰會的習近平健康與去向再度成為議論方向，網上更是傳出習近平至今仍被曾慶紅軟禁在新疆，但相關消息無法證實。

中澤克二引述消息人士稱，黨內元老在北戴河會議向習表達，「如果政治、經濟、社會動盪持續下去，沒有採取有效因應措施，中共可能失去公眾支持，對其統治構成威脅」。據稱，元老的核心人物是84歲的曾慶紅。 

自由亞洲電台報導，旅美評論人士陳破空對此消息半信半疑。

陳破空認為，曾慶紅跨越了各個派系，他既是江派也是紅二代太子黨龍頭人物。如果消息屬實，說明20大是在江派或江派殘餘勢力幫助下，成功將團派團滅。20大胡錦濤強行被架離時，現場籠罩在驚恐的氣氛中，習近平在會後卻跟曾慶紅談笑風生。

但是，如果消息不正確，他估計20大後政治老人已經全面出局，現在是習近平一派獨大。 

「曾慶紅是有影響力、有話語權，但是現在曾慶紅沒有能力挑戰習的地位。」旅美時事評論人士蔡慎坤表示，中共的元老在過去十年多數已經被清洗、禁錮，私下發牢騷也許有可能，但是不可能讓他們集體發聲。

蔡慎坤說，習近平過去靠中央警衛局，名義上保護元老們的安全，實際是監視他們的行動。現在又增加特勤局，屬於貼身保鏢性質，對副國級以上都嚴加看管，「哪能發表對習不利的言論」。

前中央黨校教授蔡霞在X平台寫道「一切皆有可能」，關鍵在於中共元老們權衡：中共倒台或習繼續，哪個會致他們自己和家族於生死危境。習敢整單個元老，但若元老們態度一致，習不敢下手。

流亡在澳洲的中國作家慕容雪村則稱，但在現形勢下，外媒的事實核查大概也只能做到這裡。至於消息人士是誰，什麼級別，消息怎麼來的，全都難以核實，難以查證。

習近平 中共 20大

上一則

華為新機「捅破天」衛星電話技術 連接中國天通一號

延伸閱讀

習近平將缺席G20峰會 白宮仍期待高層對話

習近平將缺席G20峰會 白宮仍期待高層對話
搭飛機或綠皮列車？美聯社分析金正恩訪俄可能交通方式

搭飛機或綠皮列車？美聯社分析金正恩訪俄可能交通方式
習近平說中國不稱霸 比利時漢學家：不誠實

習近平說中國不稱霸 比利時漢學家：不誠實
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡