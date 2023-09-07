習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

中國領導人習近平缺席即將在印度舉行的G20峰會，引起各方揣測。(路透)

日經亞洲(Nikkei Asia)社論撰稿人中澤克二撰文稱，中國領導人習近平 在北戴河會議受到元老斥責引發外界關注。文章指元老的核心人物是前國家副主席曾慶紅，江澤民死後，曾慶紅被視為執掌江派的老大。但有分析認為，中共 元老們在過去十多年多數已被清洗，如今在習嚴加看管下，想要「妄議中央」難度非常高。

上個月底習近平結束出席金磚國家領導人會晤後，並未直接返回北京，而是直奔新疆考察，習近平強調要始終把維護社會穩定擺在首位。

但在當局宣布習近平缺席G20峰會，由總理李強代為出席的消息後，上任後從未缺席過20國峰會的習近平健康與去向再度成為議論方向，網上更是傳出習近平至今仍被曾慶紅軟禁在新疆，但相關消息無法證實。

中澤克二引述消息人士稱，黨內元老在北戴河會議向習表達，「如果政治、經濟、社會動盪持續下去，沒有採取有效因應措施，中共可能失去公眾支持，對其統治構成威脅」。據稱，元老的核心人物是84歲的曾慶紅。

自由亞洲電台報導，旅美評論人士陳破空對此消息半信半疑。

陳破空認為，曾慶紅跨越了各個派系，他既是江派也是紅二代太子黨龍頭人物。如果消息屬實，說明20大 是在江派或江派殘餘勢力幫助下，成功將團派團滅。20大胡錦濤強行被架離時，現場籠罩在驚恐的氣氛中，習近平在會後卻跟曾慶紅談笑風生。

但是，如果消息不正確，他估計20大後政治老人已經全面出局，現在是習近平一派獨大。

「曾慶紅是有影響力、有話語權，但是現在曾慶紅沒有能力挑戰習的地位。」旅美時事評論人士蔡慎坤表示，中共的元老在過去十年多數已經被清洗、禁錮，私下發牢騷也許有可能，但是不可能讓他們集體發聲。

蔡慎坤說，習近平過去靠中央警衛局，名義上保護元老們的安全，實際是監視他們的行動。現在又增加特勤局，屬於貼身保鏢性質，對副國級以上都嚴加看管，「哪能發表對習不利的言論」。

前中央黨校教授蔡霞在X平台寫道「一切皆有可能」，關鍵在於中共元老們權衡：中共倒台或習繼續，哪個會致他們自己和家族於生死危境。習敢整單個元老，但若元老們態度一致，習不敢下手。

流亡在澳洲的中國作家慕容雪村則稱，但在現形勢下，外媒的事實核查大概也只能做到這裡。至於消息人士是誰，什麼級別，消息怎麼來的，全都難以核實，難以查證。