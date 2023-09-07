華為突破封鎖? 美稱維持「小院高牆」管制 環時回擊

華為Mate 60 Pro開賣引爆銷售熱潮。(記者林宸誼／攝影)

華為 新款智慧手機Mate 60 Pro傳出晶片 技術突破後，白宮 國安顧問蘇利文5日表示，美國還在掌握華為晶片技術完整細節，但他稱美國應維持「小院高牆」的技術管制路線。這番談話引發外界猜測，美國將更加緊縮對中國的高科技出口管制。中媒環球時報則回應，奉勸美國人別光忙著拆手機，最好也拆解和重構一下對中國科技發展與創新的認知。

來源：世界新聞網

從TechInsights手機拆解報告來看，Mate 60 Pro採用麒麟9000s晶片，由中芯國際製造，並採用中芯國際最先進的7奈米技術，激起中國族主義情緒，並引發外界討論華府防堵中國科技發展的成效。

蘇利文在白宮簡報會上說：「在我們獲得這款晶片的特性和組成等更多精準資訊之前，我還不會評論目前仍有疑問的特定晶片。無論如何，這告訴我們，美國應維持『小院高牆』的技術管制路線，也就是狹窄地聚焦於國安疑慮，而非較廣泛的商業脫鉤問題。」

所謂「小院高牆」戰略，就是關鍵科技與技術升級的Choke Points（咽喉點）必須在技術管制的「小院」裡，被各種規範「高牆」圍繞，防止對手利用這些關鍵技術威脅美國及其盟友安全。

華為與中芯國際均受限於美國制裁，不能取得最先進晶片製造技術和設備。TechInsights分析師哈奇森指出，「這展現中國半導體產業在沒有極紫外光微影（EUV）工具的情況下，仍取得技術進展。這成就的難度也顯示了中國晶片技術實力的能耐。」

Jefferies分析師認為，華為手機的拆解結論，可能讓美國商務部工業與安全局啟動調查，在美國引發更多關於制裁成效的辯論，並促使國會採取更嚴厲的對中國科技制裁，「整體而言，美中科技戰可能愈演愈烈」。

環球時報社評指出，一些美國菁英之所以感到吃驚，說到底是因為他們普遍認為中國目前靠自己造不出來高端芯片。「拆機的小動作，折射出的卻是華盛頓大的病態心理」，奉勸美國一些人別光忙著拆手機，最好也拆解和重構一下對中國科技發展與創新的認知。

該社評說，一個國家將另外一個國家的技術進步視為威脅，本身就是極不正常的。在全球化已經如此深入的今天，任何技術進步最終都將是人類共有的，判斷它成功與否的根本標準，是看這項技術最終能讓多少人享受到技術紅利。從這個意義上說，華盛頓如果繼續守著「小院高牆」的心態，那麽它只會離期望中的勝利越來越遠。