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遭封殺水產 日本向WTO告狀 中回嗆：完全正當合理

記者黃雅慧／綜合報導
日方不滿中方制裁行為而向WTO提書面文件，陸外交部則強調對日本的制裁舉措合理正當。圖為早前黃渤海東海海域開漁後，漁船從浙江舟山沈家門漁港出港捕魚景象。（新華社）
日方不滿中方制裁行為而向WTO提書面文件，陸外交部則強調對日本的制裁舉措合理正當。圖為早前黃渤海東海海域開漁後，漁船從浙江舟山沈家門漁港出港捕魚景象。（新華社）

日本官方4日表示，日方已向世界貿易組織（WTO）提交書面文件，稱中方在日本啟動核汙染水排海後宣布的進口管制措施「完全不可接受」。中國外交部發言人毛寧5日對此回應表示，中方有關舉措完全正當合理必要。「至於提到的具體問題，建議向中方的主管部門了解。」

毛寧說，中方已多次就日本核汙染水排海的問題表明中方嚴正立場，日方強行向海洋排放核汙染水，是自人類和平利用核能以來沒有過先例，也沒有公認的處置標準。國際社會普遍關注日方此舉對海洋環境和公眾安全帶來的風險，並採取防範措施。中方的有關措施完全正當合理必要。

綜合媒體報導，岸田政府向WTO提交的文件針對的是中方8月31日向WTO通報，決定採取進口管制措施。文件宣稱，日本將繼續要求中國撤銷該措施。

日本此前曾放話稱考慮向WTO提出申訴。此外，對於日方可能向WTO申訴中國進口管制措施，美國駐日大使伊曼紐爾日前宣稱：「如果日本決定採取這一行動，美國將予以支持。」

針對岸田政府8月24日啟動核汙染水排海，大陸海關總署當日即發布訊息：為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，決定自即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

日本 WTO

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