我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

義大利「退群」成「帶路」10周年成果檢驗指標

記者廖士鋒／北京6日電
義大利是否續簽「一帶一路」，成為檢驗「一帶一路」成果的指標。(美聯社)
義大利是否續簽「一帶一路」，成為檢驗「一帶一路」成果的指標。(美聯社)

今年是中共總書記習近平提出「一帶一路」倡議的10周年，北京也將在10月舉辦暌違4年的一帶一路高峰會，值此重要時點，義大利副總理兼外長塔加尼對中國的訪問，成為外界關注並檢視一帶一路10年成果的重要指標。

2013年，北京提出「一帶一路」倡議，是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合稱。據中國官方統計，截至今年6月底，北京累計已與152國、32國際組織簽署「共建一帶一路」的合作文件。但這些國家主要分布在非洲、亞洲與東歐地區，像義大利這樣的老牌西方工業國家極少，義大利更是G7（7大工業國組織）成員中的唯一加入者。

2017年、2019年，北京兩度舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，時任義大利總理都有親自到場參與，但是現任義大利總理梅洛尼領導的右翼政府去年上台以來，多位高層即顯露出無意「留戀」一帶一路的態度。梅洛尼雖然有傳出在年底前訪問中國的計畫，但看起來會出席10月一帶一路峰會的機率已逾來逾低。

從紀錄上來看，義大利若退出一帶一路，也並非是首例。先前澳洲政府在2021年首度引用「外交安排政策法」，宣布取消該國維多利亞州與中國簽署的兩份「一帶一路」協議。

若是從經濟合作機制來看，波羅的海三國也已完全退出了「中國—中東歐國家合作」機制，而這一機制是北京在中東歐力推一帶一路的重要平台。

G7已宣布成立「全球基礎設施和投資夥伴關係」計畫，將於5年內籌集約6000億美元資金，投注到發展中國家，參與基礎設施的建造，這被廣泛視為抗衡「一帶一路」的重要舉措。

而上屆一帶一路峰會舉辦時，共38國領導人與聯合國秘書長、國際貨幣基金總裁參與圓桌會。在義大利或將「退群」影響下，今年論壇是否重現榮景，將是北京能否持續一帶一路倡議影響力關鍵指標。

一帶一路 義大利 北京

上一則

中大「腦智同護」服務計畫 林青霞出錢出力

下一則

男女舌吻、男男吻、男舔女手… 港嶺大迎新營到處吻

延伸閱讀

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元
美國全員出擊 世界盃男籃痛宰義大利晉級4強

美國全員出擊 世界盃男籃痛宰義大利晉級4強
內地企業「走出去」 6成首選港 讚港引入先進器材方便

內地企業「走出去」 6成首選港 讚港引入先進器材方便
不續簽「一帶一路？義副總理會中商務部長 沒表態

不續簽「一帶一路？義副總理會中商務部長 沒表態

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭