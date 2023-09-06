義大利「退群」成「帶路」10周年成果檢驗指標

義大利是否續簽「一帶一路」，成為檢驗「一帶一路」成果的指標。(美聯社)

今年是中共總書記習近平提出「一帶一路 」倡議的10周年，北京 也將在10月舉辦暌違4年的一帶一路高峰會，值此重要時點，義大利 副總理兼外長塔加尼對中國的訪問，成為外界關注並檢視一帶一路10年成果的重要指標。

2013年，北京提出「一帶一路」倡議，是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合稱。據中國官方統計，截至今年6月底，北京累計已與152國、32國際組織簽署「共建一帶一路」的合作文件。但這些國家主要分布在非洲、亞洲與東歐地區，像義大利這樣的老牌西方工業國家極少，義大利更是G7（7大工業國組織）成員中的唯一加入者。

2017年、2019年，北京兩度舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，時任義大利總理都有親自到場參與，但是現任義大利總理梅洛尼領導的右翼政府去年上台以來，多位高層即顯露出無意「留戀」一帶一路的態度。梅洛尼雖然有傳出在年底前訪問中國的計畫，但看起來會出席10月一帶一路峰會的機率已逾來逾低。

從紀錄上來看，義大利若退出一帶一路，也並非是首例。先前澳洲政府在2021年首度引用「外交安排政策法」，宣布取消該國維多利亞州與中國簽署的兩份「一帶一路」協議。

若是從經濟合作機制來看，波羅的海三國也已完全退出了「中國—中東歐國家合作」機制，而這一機制是北京在中東歐力推一帶一路的重要平台。

G7已宣布成立「全球基礎設施和投資夥伴關係」計畫，將於5年內籌集約6000億美元資金，投注到發展中國家，參與基礎設施的建造，這被廣泛視為抗衡「一帶一路」的重要舉措。

而上屆一帶一路峰會舉辦時，共38國領導人與聯合國秘書長、國際貨幣基金總裁參與圓桌會。在義大利或將「退群」影響下，今年論壇是否重現榮景，將是北京能否持續一帶一路倡議影響力關鍵指標。