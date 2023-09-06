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義大利為退「一帶一路」鋪路 將派總理、總統訪京 王毅急慰留

中國新聞組／北京6日電
中共外事辦主任兼外長王毅（右）4日與義大利副總理塔加尼舉行會談。（美聯社）
中共外事辦主任兼外長王毅（右）4日與義大利副總理塔加尼舉行會談。（美聯社）

義大利傳退出「一帶一路」之際，中共外事辦主任兼外長王毅4日向到訪的義大利副總理兼外長塔加尼大談一帶一路的成果，「慰留」意味濃厚。不過，義媒報導，塔加尼此行是為義大利退出一帶一路「降低衝擊」，除強調將與中國強化戰略夥伴關係，也宣布義大利總理、總統近期都將先後訪中。

本報系聯合報報導，王毅4日在北京出席中義政府委員會第11次聯席會議，並與塔加尼會談。王毅強調，中義雙方共建一帶一路合作碩果累累，過去5年，中義貿易額從500億美元擴大至近800億美元，義大利對中國出口也成長大約3成。王毅此番談話，顯示北京當局正極力「慰留」義大利，希望羅馬當局能續簽一帶一路倡議。

王毅指出，藉由上海進博會、海南消博會等平台，各類義大利的優質商品走進中國千家萬戶。中方願同義方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大發展。

塔加尼則表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願充分發揮義中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。

中義簽署的合作備忘錄將於明年3月到期，但羅馬政府早前釋出可能不會續簽一帶一路的訊號，塔加尼出訪北京前夕就曾坦言，一帶一路沒有為義大利帶來預期結果。

中央社引述義大利媒體哈芬登郵報（HuffPost）報導，塔加尼訪問中國時雖未直接宣布義大利將退出一帶一路，聲稱需由義大利國會做最後決定，但塔加尼提到「中義間戰略夥伴關係比一帶一路倡議更重要」，也直言「義大利簽署一帶一路成果不如預期」，等於暗示義大利退出一帶一路已箭在弦上。

報導認為，義國政府為降低退出一帶一路衝擊，塔加尼此行特別做出許多「親近北京」的宣示，包括義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）預定於年底前訪中，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella，另譯：馬塔雷拉）也規劃在2024年訪問中國。

報導披露，義大利政府已決心退出一帶一路倡議，但退出方式應不會在梅洛尼11月訪中時宣布，會通過雙邊政府當局以換文進行。

報導指出，中國已理解義大利退出一帶一路的意圖，據中國官媒「環球日報」4日社論透露，北京雖感失望但應不至採取報復手段，該社論表示，義大利退出一帶一路將影響雙邊投資保障性，但「這些影響不會成為中義關係不可逾越的障礙」。

義大利 一帶一路 北京

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