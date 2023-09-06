李強抵印尼出席東盟峰會 稱加強團結協作 將試乘雅萬高鐵

國務院總理李強5日下午乘包機抵達雅加達蘇加諾-哈達機場。(新華社)

中國國務院總理李強 5日抵達印尼 ，此行將出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問印尼，而後要代替中國國家主席習近平赴印度出席二十國集團（G20）領導人第18次峰會。李強表示，中方願就區域合作重大議題同各方深入交換意見，「加強團結協作，共享發展機遇，攜手應對挑戰」。印尼官員5日表示，李強6日下午會試乘雅萬高鐵。

自由亞洲電台報導，美國方面，則由副總統賀錦麗出席東盟和東亞峰會。總統拜登則將在9月7日至10日，前往印度新德里出席G20峰會，並於10日到訪越南 首都河內。拜登這次前往越南，有可能會加強美國在半導體、能源及飛機製造等領域對越南的投資。

美中兩國皆派出「二號人物」出席東盟，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的東南亞項目主任格雷戈里·波林(Gregory Polling)指出，中國國家主席從未參加過東盟峰會，所以東盟對美國的期待就更高，而不期待中國最高層與會。

新華社報導，李強搭乘的包機5日下午飛抵印尼雅加達，印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特和中國駐印尼大使陸慷、駐東協大使侯艷琪等到機場迎接。此次是李強就任國務院總理後對亞洲國家首訪。

他表示，中方堅定支持東盟在區域合作中的中心地位，堅定支持東盟在國際事務中發揮更大作用，願就區域合作重大議題同各方深入交換意見，加強團結協作，共享發展機遇，攜手應對挑戰，推動東亞繼續成為全球發展的重要引擎。

李強指出，近年在兩國領袖戰略引領下，中國與印尼的關係快速發展，樹立了發展中國家聯合自強、團結合作、攜手發展的典範。他強調，中方願同印尼一道，落實兩國元首重要共識，打造更緊密的中印尼命運共同體，通過高水平、全方位戰略合作，推動現代化建設交融互促，為國際地區合作注入更多穩定性和新動能。

李強還將參加由中國資助、耗資73億美元的印尼雅萬高鐵項目試運行。

據報導，在東亞合作領導人系列會議期間，李強將出席第26次中國－東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會。

不過，南海爭端等地區熱門議題仍難避免，菲律賓總統小馬可斯赴會前已強調，將與各國領導人討論南海的「事態發展」。

印尼總統佐科威5日在東盟十國峰會的開幕式上警告各成員國，不要捲入大國競爭。他說：「東盟已同意不成為任何權力的代理人，不要把我們的航船變成破壞性競爭的競技場。」