中國解美國「卡脖子」 再砸3000億衝刺半導體

路透報導，中國將成立大基金三期扶持半導體。（新華社）

中國為補強半導體上游，解開美國卡脖子問題，路透引述消息人士指出，中國將推出國家集成電路產業投資 基金（又稱大基金）三期，計畫融資規模達3000億元人民幣（約411.5億美元），主要投資領域是晶片 (芯片)製造設備，以提振整體半導體產業，加緊追趕美國等競爭對手的步伐。但有學者指出，大基金難以拯救中國經濟。

大基金三期的規模將超過前兩期大基金。中國政府報告顯示，前兩期基金彼時分別籌集約1387億元和2000億元。大基金主要資助中國國內晶片生產與研發。

該消息人士指出，大基金三期已於幾個月前獲得北京 當局批准，中國財政部計畫向大基金三期出資600億元；其餘資金需向其他出資者募集，具體出資者目前尚不清楚。

據證券時報依數據統計，大基金一期在投資分布：集成電路製造占67%，設計占17%，封測占10%，裝備材料占6%。大基金一期投資方向側重集成電路晶片製造業，兼顧晶片設計，封裝測試設備和材料等產業。大基金二期重點投入半導體設備公司，加強國產化進入導入期。

北京試圖打造自給自足的晶片業，以減少對美國技術的依賴，大基金是當局達成目標的重要工具之一。但監管單位2022年對大基金與其附屬機構展開貪腐調查，高額補貼又造就了好幾家倒閉的晶片商，且成果有限，官員考慮補貼外的替代方案。

彭博資訊指出，大基金資助了數家中國最大的晶片公司，包括中芯國際和長江存儲。當地官媒上周讚許華為發布的新智慧機，內有中芯國際生產的先進晶片，顯示中國在取代美國科技方面出現進展。

但由於經濟數據疲弱，當地晶片相關公司5日股價多收低。儘管陸媒樂觀以對，仍不清楚陸廠要如何規避美國嚴格的出口限制。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）執行董事Vey-Sern Ling說，不管他們投資多少錢，北京極不可能在遭限制取得的尖端科技領域追上對手，原因是晶片供應鏈漫長、高度整合、且持續改進。

本報系聯合報報導，大基金三期直接對準中國半導體產業最弱的一環補強，也就是最上游的半導體設備領域，更是解開美國對中國科技卡脖子的關鍵所在，也就是說，大基金三期肩負任務相較一、二期將更顯艱鉅。

即將報到的三期計畫融資規模更超過一、二期甚多，中國為突破科技「卡脖子」，投入資源不斷加大，實際效果如何，尚待時間驗證。

但據自由亞洲電台報導，此舉能否緩解當前中國面臨的諸多經濟困境呢？美國智庫蘭德公司（RAND）中國問題專家何天睦（Timothy Heath）認為，中國第三期大基金的推出雖是為應對美國的科技封鎖，但同時也承載了當局拯救經濟下滑的期望：「這項計畫應該花了一些時間通過政府核准，因此它應該是為了應對美國在科技上的限制而規畫出來的。不過，北京應該也期望透過投資，以增加高科技產業競爭力的方式拯救出狀況的經濟。但是，光靠這個基金很難有效補救中國諸多經濟問題。」