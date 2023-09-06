新手機國產率逾90% 路透：華為聯手中芯國際 打臉美國

北京一家購物中心內的中國華為專櫃外，可見其智慧型手機Mate 60系列的廣告。（路透）

繼彭博資訊4日率先披露半導體研調公司TechInsights所做的拆解報告後，路透同日也報導華為 和中芯國際聯手，已造出7奈米製程處理器，以驅動華為新手機Mate 60 Pro；此外，各界開箱後發現，Mate 60 Pro國產化的比率達90%以上，TechInsights副董事長兼分析師赫奇森（Dan Hutcheson）向路透形容，此一發展「打臉美國」。

TechInsights於4日在分享給路透的拆解分析報告中提到，Mate 60 Pro由新的麒麟9000S晶片 驅動，該晶片由中芯國際在中國製造。

華為上周開賣Mate 60 Pro手機，提供的規格宣傳它能夠撥打衛星電話，但沒提供有關該手機內晶片組驅動的資訊。TechInsights指出，Mate 60 Pro的處理器是第1個運用中芯國際最先進7奈米技術造出，顯示中國政府在建立國產晶片生態系的企圖上，正取得若干進展。

自2019年起，美國就已限制華為近用生產最先進手機型號必不可少的晶片製造工具，華為只能以庫存晶片推出有限的幾批5G（第5代行動通訊）型號。

但多家調研公司7月曾向路透表示，它們皆認為華為正計畫在今年底前重返5G智慧型手機 產業，藉由其本身在半導體設計工具上取得的進展，以及使用來自中芯國際製造的晶片。

赫奇森認為，此一發展彷彿摑了美國一記耳光。他說，美國商務部長雷蒙多訪中，尋求使美中（緊張）情勢降溫，而麒麟9000S晶片就是（中方想藉此傳達以下訊息）：「瞧瞧我們能辦到什麼了，我們不需要你（美國）」。

文匯報報導，在華盛頓郵報評論區中，有網民提出對華為新手機的看法，「當你把人逼到角落時，他們創新的速度會更快」、「對中國晶片行業來說，這是值得紀念的日子，儘管這場遊戲遠未結束，但中國晶片行業多年來一直是美國嚴厲制裁和禁運的受害對象」、「由於思維慣性，你們仍然低估了中國」。

Mate 60 Pro開賣後，市場反應熱烈，各界開箱後發現，Mate 60 Pro國產化的比率達90%以上。財聯社指出，Mate 60系列手機中國供應商至少有46家，顯示華為已有能力製造全產業鏈自主的智慧型手機。