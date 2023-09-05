爭仁愛礁失利 中學者：菲或占領南沙無人島礁宣示主權

「坐灘」在南海仁愛礁已24年的菲律賓軍艦「馬德雷山號」，艦體已鏽蝕，菲方定期為艦上人員補給物資，最近欲補給加固建材被中國海警阻止。（取材自南海戰略態勢感知）

中菲近期因南海領土主權事迭生齟齬，中國海警圍堵菲律賓的補給船，該船意圖為仁愛礁「坐灘」的菲艦「馬德雷山號」送上加固建材。中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波撰文稱，菲律賓因仁愛礁難以得手，有可能占領其他南沙無人島礁進行「宣示主權活動」。

胡波在其「南海戰略態勢感知」智庫官方帳號撰文表示，仁愛礁危機不是一次性的而是週期性的，每兩周或三周，菲律賓就會進行一次補給，就可能與中方現場警戒力量爆發對峙或摩擦。

他說，仁愛礁已經成為當前南海的最大「風暴點」，今年以來，菲律賓在南海（菲稱「西菲律賓海」）全線出擊，在外交、輿論和行動方面全面侵蝕中國的島礁主權及海洋權益，加固仁愛礁不過是系列動作中較為突出的體現。

菲律賓小馬可仕政府弱勢且親美，短期內還會加大在安全上靠美的動作。菲律賓當局誤判美國可能的支持和中國維權的決心，並試圖利用中美競爭來強化其在所謂「西菲律賓海」的海洋主張，這是近期仁愛礁局勢緊張的根源。

此外，南海議題已經成為菲律賓國內輿論和政治的頭號話題，「在海上對中國強硬」淪為菲國內相關政治勢力和政客吸引眼球的「噱頭」。只要菲方對侵權仍存幻想，南海議題在菲國內繼續高度政治化，仁愛礁局勢就不可能恢復平靜。

另一方面，出現局勢失控甚至武裝衝突的可能性也不大。菲律賓自身缺乏必要的能力和實力在現場直接對中國發起重大挑戰，除非美國直接下場，否則菲方「搞大事情」的空間有限。

美國樂見中菲南海摩擦不斷，從而順勢加大其在南海及台海的戰略佈局和對中國的打壓，美希望南海天天出事，但現階段不希望南海「出大事」，尚沒有做好與中國在南海進行軍事攤牌的準備和決心，更不願為菲「火中取栗」。

他認為，美高官政要雖頻頻威脅要觸發《美菲共同防禦條約》，但這更多的是恫嚇及預防性外交，美方總體上仍極力保持相關條款的模糊性，將諸如水炮、撞船之類的行為都歸為非武裝攻擊，對菲的支持限於外交、輿論和情報。

在仁愛礁問題上，菲美利益並不一致，美國所要利用的是中菲摩擦和南海爭議，而仁愛礁本身對美並無太大價值，美也沒有興趣為了菲奪取南沙的這些島礁。美國當前避免與中國爆發軍事衝突的意圖非常明顯，同樣不希望仁愛礁局勢失控。

胡波表示，大概率，菲美與中國圍繞仁愛礁運補及加固的鬥爭將陷入長期的灰色地帶對抗。菲美侵權勢頭不會改變，但暫時也不至於對中方實施大規模武裝暴力，現場各種小摩擦不斷，同時與之相配合的外交戰、輿論戰、法理戰和認知戰將成為焦點。

他說，菲律賓此輪侵權帶有鮮明的灰色地帶競爭的特點，即在維持鬥而不破的情況下，加強外交、輿論和法律等方面的動作，渲染「中國海上脅迫」，並積極在國際上爭取外交及輿論支持，對中國施加壓力。

可以預見，未來在武裝衝突門檻下，除在現場不斷試探中方底線外，菲美會極盡外交、輿論和法律等手段繼續與中方較量。

文章稱，從一開始，菲此輪侵權活動就十分重視借助媒體及國際輿論，打造自己受害者形象，菲美高度重視媒體輿論炒作，每次仁愛礁補給，事前搞吹風，事中頻頻更新動態，事後發佈會各種文本、視頻和音頻資料全面轟炸。除菲律賓海警及海軍拍攝的素材外，美軍偵察機也提供了大量空中獲取的音視頻資料。菲海警還不定期公佈中國各類力量資訊，以吸引國際眼球，並試圖動搖中方在整個區域存在及活動的「國際合法性」。